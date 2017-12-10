В Рязанскую область поступила последняя в этом году партия вакцины против гриппа

В этом году от гриппа привьют 451 тысячу жителей области (на 5 процентов больше, чем в прошлом году), об этом сообщает сайт регионального минздрава. В настоящее время прививки от гриппа сделали более 286 тысяч человек, в том числе 132 тысячи детей. За счет внебюджетных источников привито 11,3 тысячи человек.

Накануне в регион поступила последняя партия вакцины Совигрипп – 146,5 тысячи доз. Для проведения вакцинации в медицинских организациях области создано 460 прививочных бригад.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 41-й неделе этого года на территории области зарегистрирован 5971 случай заболеваний ОРВИ, это больше уровня предыдущей неделей на 11,4 процента.

Эпидемический порог по области не превышен.