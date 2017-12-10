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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В Рязанскую область поступила последняя в этом году партия вакцины против гриппа

14:52 / Здоровье

В этом году от гриппа привьют 451 тысячу жителей области (на 5 процентов больше, чем в прошлом году), об этом сообщает сайт регионального минздрава. В настоящее время прививки от гриппа сделали более 286 тысяч человек, в том числе 132 тысячи детей. За счет внебюджетных источников привито 11,3 тысячи человек.

Накануне в регион поступила последняя партия вакцины Совигрипп – 146,5 тысячи доз. Для проведения вакцинации в медицинских организациях области создано 460 прививочных бригад.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 41-й неделе этого года на территории области зарегистрирован 5971 случай заболеваний ОРВИ, это больше уровня предыдущей неделей на 11,4 процента.

Эпидемический порог по области не превышен.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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