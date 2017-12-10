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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Специалисты рязанских комплексных центров прошли обучение уходу за пожилыми гражданами и инвалидами

15:10 / Общество

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации

В.В. Путина о создании системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами сегодня, 11 октября, в Рязанском медицинском колледже прошли занятия для сотрудников комплексных центров уходу по уходу за тяжелобольными гражданами на дому.

Курсы были организованы совместно с министерством здравоохранения области. Двадцать пять специалистов осваивают навыки ухода, в том числе и гигиенического, за маломобильными гражданами и гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение продлится 3 дня с последующей выдачей соответствующего удостоверения.

До конца года навыки ухода за пожилыми и инвалидами освоят около ста двадцати сотрудников комплексных центров. Занятия продолжатся в следующем году.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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