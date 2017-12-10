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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Более 175 тысяч пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» из Рязанской области получили налоговые уведомления

16:07 / Общество

Как сообщает сайт регионального управления ФНС России, пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» уже могут оплатить налоговые начисления за 2016 год в режиме on-line, а при необходимости сформировать и распечатать квитанции для оплаты в банке.

Остальным гражданам налоговые уведомления будут направлены по почте заказным письмом в течении октября. Оплатить налоги можно через операционную кассу банка, либо платежный терминал Сбербанка России по индексу документа, который располагается в левом верхнем углу платежного документа. Кроме того, онлайн оплату можно осуществить через сайт ФНС России, воспользовавшись сервисом «Заплати налоги».

УФНС напоминает, что для регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», а также в случаях утраты пароля, налогоплательщику следует обратиться в любую инспекцию ФНС России, имея при себе паспорт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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