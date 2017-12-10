Более 175 тысяч пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» из Рязанской области получили налоговые уведомления

Как сообщает сайт регионального управления ФНС России, пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» уже могут оплатить налоговые начисления за 2016 год в режиме on-line, а при необходимости сформировать и распечатать квитанции для оплаты в банке.

Остальным гражданам налоговые уведомления будут направлены по почте заказным письмом в течении октября. Оплатить налоги можно через операционную кассу банка, либо платежный терминал Сбербанка России по индексу документа, который располагается в левом верхнем углу платежного документа. Кроме того, онлайн оплату можно осуществить через сайт ФНС России, воспользовавшись сервисом «Заплати налоги».

УФНС напоминает, что для регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», а также в случаях утраты пароля, налогоплательщику следует обратиться в любую инспекцию ФНС России, имея при себе паспорт.