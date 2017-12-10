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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В этом году более 137 тысяч жителей Рязанской области прошли диспансеризацию

16:10 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального минздрава, в этом году диспансеризацию в медицинских организациях региона должны пройти более 171 тысячи человек, это 21 процент населения, обслуживаемого медицинскими организациями.

В проведении диспансеризации принимают участие 36 медицинских организаций, из них 34 государственных, отделенческая больница на станции Рыбное ОАО «Российские железные дороги» и Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.

За 9 месяцев этого года первый этап диспансеризации прошли более 137 тысяч человек (80,1 процента от плана). В ходе диспансеризации впервые выявлено 12861 случай заболеваний (на 24 процента больше, чем в прошлом году), среди них 4318 случаев болезней системы кровообращения, 401 случай сахарного диабета, 244 случаев новообразований.

В этом году увеличилось количество пациентов, у которых новообразования выявлены на ранних стадиях при проведении диспансеризации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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