В Рязанской области размер платы за капремонт будут пересматривать ежегодно

Соответствующий закон приняла на заседании в среду, 11 октября, Рязанская областная Дума.

Поправки в областной закон, касающийся капитального ремонта многоквартирных домов, внесены в соответствии с рекомендациями Минстроя России. Ведомство советует субъектам устанавливать минимальный размер взноса на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта. В Рязанской же области был предусмотрен трехлетний период. Теперь регион будет определять новое значение платы на капремонт ежегодно в срок до 1 декабря.

Кроме того, в областной закон о капремонте внесено еще несколько поправок, уточняющих порядки и сроки ряда процедур в сфере капитального ремонта. В перечень работ по капремонту дополнительно включена установка автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов.