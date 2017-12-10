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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В Рязанской области размер платы за капремонт будут пересматривать ежегодно

16:43 / Актуально

Соответствующий закон приняла на заседании в среду, 11 октября, Рязанская областная Дума.

Поправки в областной закон, касающийся капитального ремонта многоквартирных домов, внесены в соответствии с рекомендациями Минстроя России. Ведомство советует субъектам устанавливать минимальный размер взноса на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта. В Рязанской же области был предусмотрен трехлетний период. Теперь регион будет определять новое значение платы на капремонт ежегодно в срок до 1 декабря.

Кроме того, в областной закон о капремонте внесено еще несколько поправок, уточняющих порядки и сроки ряда процедур в сфере капитального ремонта. В перечень работ по капремонту дополнительно включена установка автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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