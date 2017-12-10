В Рязани машиниста автомобильного крана обвиняют в причинении смерти по неосторожности

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра, которого обвиняют в совершении причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, вечером 4 марта этого года возле стадиона, расположенного на улице Спортивной в Рязани, машинист автокрана не выдвинул опоры на автокране и не убедился в исправности датчика ограничителя нагрузки крана и начал погрузочно-разгрузочные работы. При выдвижении стрелы автокран завалился на левый бок, и стрелой придавил мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию преступления. Уголовное дело направлено в суд.