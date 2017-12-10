42 процента сотрудников компаний Рязанской области летом были на российских курортах

Служба исследований HeadHunter узнала, как сотрудники компаний Рязанской области провели ежегодный оплачиваемый отпуск. В этом году большинство местных респондентов (71 процент), имеющих постоянную работу, в отпуске были летом. Из них 42 процента летом отдохнули на российских курортах или провели отпуск в путешествиях по стране. 32 процента отдыхали за границей, 13 процентов весь отпуск были дома, 12 процентов всем курортам предпочли собственную дачу.