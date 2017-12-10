Служба исследований HeadHunter узнала, как сотрудники компаний Рязанской области провели ежегодный оплачиваемый отпуск. В этом году большинство местных респондентов (71 процент), имеющих постоянную работу, в отпуске были летом. Из них 42 процента летом отдохнули на российских курортах или провели отпуск в путешествиях по стране. 32 процента отдыхали за границей, 13 процентов весь отпуск были дома, 12 процентов всем курортам предпочли собственную дачу.
42 процента сотрудников компаний Рязанской области летом были на российских курортах
17:01 11.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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