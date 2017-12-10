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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В Рязани завершился турнир по шахматам среди инвалидов всероссийского общества слепых и всероссийского общества инвалидов

17:02 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера в Рязани завершился турнир по шахматам среди инвалидов ВОС и ВОИ, посвященный дню рождения С.А. Есенина. Соревнования прошли в семь туров, в них приняли участие 12 инвалидов по зрению.

Сильнейшими шахматистами по итогам соревнований признаны Владимир Горбунов, Михаил Сурков, Александр Елдашов, Игорь Малышев, Николай Бурлаков и Юрий Алешин. Победители и призеры турнира награждены грамотами и памятными подарками. Специальные призы организаторы соревнований вручили Виктору Копылову и Сергею Куликову.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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