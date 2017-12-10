Спортсмены из Рязанской области завоевали три награды первенства России по самбо

Как сообщает сайт регионального минспорта, первенство России по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения проходило с 5 по 9 октября во Владивостоке. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из различных субъектов РФ, в том числе Рязанской области.

Сборная области завоевала три медали. Серебряным призером первенства в весовой категории свыше 84 килограммов стал Александр Лобанов (тренер Дмитрий Курбатов). Бронзовые награды завоевали воспитанники тренера Тагира Казимова – Рауль Бабаев (весовая категория 84 килограмма) и Дарья Кучерова (весовая категория 48 килограммов).