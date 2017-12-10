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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В Рязани поймали 19-летнего вора

18:07 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские задержали 19-летнего ранее судимого за кражу жителя областного центра, которого подозревают в совершении пяти краж. Установлено, что, находясь в гостях у своего знакомого на улице Халтурина, злоумышленник воспользовался невнимательностью хозяина квартиры и похитил ювелирные изделия. В помещении автосервиса на улице Сережин переулок, молодой человек украл 7 000 рублей из кармана куртки работника этой организации. Кроме того, из подъездов жилых домов злоумышленник украл три велосипеда.

Один из велосипедов подозреваемый продал случайному прохожему по очень низкой цене, два других сдал в ломбард. Эти велосипеды полицейские изъяли и возвратили хозяевам.

В беседе задержанный признался сотрудникам уголовного розыска, что совершал преступления в первую очередь из-за того, что испытывал непреодолимую тягу к воровству.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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