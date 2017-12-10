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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Обсуждены проекты для рязанцев «серебряного» возраста

18:53 / Общество

В рязанской библиотеке им. Горького прошло заседание «круглого стола» на тему «Активному поколению – активная жизнь».

Инициатор его проведения – региональная общественная организация «Экологический Рязанский Альянс». На заседании шла речь о реализации проектов, позволяющих людям старшего поколения сохранить уверенность и здоровье, быть полезными обществу и семье, избежать одиночества.

В работе «круглого стола» приняли участие председатель региональной Общественной палаты, директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина, и.о. министра социальной защиты населения Денис Боков, исполнительный директор Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков.

Опытом работы по реализации проектов поделились работники комплексных центров социального обслуживания населения из Сапожка, Рязани, Кадома, директор Рязанского геронтологического центра им. П.А. Мальшина и другие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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