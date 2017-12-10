Поиск продолжается

В селе Троица сохраняют память о жителях блокадного Ленинграда и земляках, защищавших этот город во время войны

В начале сентября в спасском селе Троица вспоминали жителей блокадного Ленинграда, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны на рязанскую землю. В селе в этот день был открыт мемориал, посвященный блокадникам.

Станция Ясаково села Троица в Спасском районе в годы войны была связующим звеном села со всей страной. Через нее следовали военные эшелоны, составы с оборудованием эвакуированных заводов, санитарные поезда. Сюда прибывали поезда с эвакуированными жителями из Курска, Москвы, блокадного Ленинграда.

Пока паровозы заправлялись водой, шла разгрузка раненых и эвакуированных. Их размещали в селах и деревнях Спасского района. Жизнь многих блокадников буквально «висела на волоске».

Привожу выписку из протокола заседания исполнительного комитета Спасского районного совета депутатов трудящихся от 20 апреля 1942 года: «Слушали вопрос «Об оказании помощи эвакуированному населению из Ленинграда». Решено организовать санитарный пост на станции Ясаково в целях оказания необходимой помощи приезжающему населению. Были приняты меры по организации общежития для приезжающих из Ленинграда на время весенней распутицы, отпуск обедов, а также продажа печного хлеба через Троицкое сельпо. Предложено председателю колхоза «Искра» т. Пронкину выделить одну дежурную лошадь при железнодорожной станции».

Председатели колхозов направляли подводы для перевозки прибывших на станцию граждан. Жители села Троица брали в свои семьи блокадников из Ленинграда, выхаживали их, делясь всем, что было в семье, с детьми и пожилыми людьми. А начинался этот путь в Троицу на Ладоге. Вплоть до апреля 1942 года по Ладожскому озеру непрерывно двигались автоколонны, доставляя в Ленинград продовольствие, а обратно, на большую землю, – детей, женщин, раненых, крайне истощенных и ослабленных жителей города. Среди наших земляков, которые в годы войны участвовали в эвакуации населения блокадного города, был Иван Акимович Зубанов, 1900 года рождения. В ряды Красной Армии он был призван в феврале 1942 года из Ленинградской области. Службу проходил в Ленинградском автоэшелоне Ленинградского фронта. Об этом говорит скромная запись в наградном листе и полученная И. Зубановым медаль «За боевые заслуги». Скромная запись и тысячи спасенных жизней.

Более тысячи человек ушло из Троицы на фронт. Наши земляки принимали участие в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Это Михаил Никитович Бутылкин, Илья Андреевич Гуськов, Андрей Тимофеевич Девятов, Павел Пантелеевич Кондауров, Иван Ефимович Коровин, Николай Осипович Коровин и многие другие. Один из них, Алексей Семенович Юханов, воевал на Ленинградском фронте, получил медаль «За освобождение Ленинграда». Продолжил свой боевой путь во составе 593-го стрелкового полка, освобождая город Нарву. Погиб при форсировании реки Нарвы и овладении плацдармом на ее западном берегу. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно в июле 1944 года. Имена вернувшихся с войны и погибших защитников Ленинграда занесены в картотеку участников Великой Отечественной войны Троицкого поселения. И поиск новых имен красноармейцев, защищавших Ленинград, продолжается.

Из воспоминаний жителей села Троица стало известно, что захоронение блокадников, не выдержавших транспортировку и умерших в дороге, проводилось на местном кладбище в братской могиле, но архивных подтверждений данному факту не было. Неравнодушные местные жители обратились за помощью в Рязанское региональное отделение «Общероссийского народного фронта», куратором проекта стал член штаба Рязанского регионального отделения ОНФ Александр Викторович Шишков. Совместно с правительством Рязанской области в архивах удалось восстановить 69 имен блокадников, захороненных на территории Спасского района. На месте захоронения был установлен Поклонный крест и мемориальная плита, приведено в порядок место увековечивания жителей блокадного Ленинграда.

В митинге принимали участие ветераны-блокадники, представители общественных организаций, руководство администрации Спасского района, жители села, ученики Троицкой сельской школы имени Героя Советского Союза А.С. Юханова.

Были названы 69 имен – от младенцев до стариков. Но, по воспоминаниям очевидцев, их были сотни. Восстановить картину того, что было в годы войны в селе Троица, помогает военный архив и неравнодушные люди.

Ольга Сергеевна Бируля,

краевед,

с. Троица Спасского района