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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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И это пройдет

00:01 / РВ ТВ
Номинанты на премию «Просветитель» рассказали рязанцам, почему расстройства психики – не блажь и не катастрофа
Автор фото: Димитрий Соколов | И это пройдет
Фото: Димитрий Соколов.

События современной жизни отнимают немало душевных и физических сил, так что хандра стала нашим постоянным спутником. А ее признаки несложно спутать с симптомами психических расстройств – тем более что страдает ими, по оценке Всемирной организации здравоохранения, не менее 25% населения Земли. Но с каждой из этих проблем можно и нужно бороться, а потом жить насыщенной жизнью. Как понять, что вы или ваши близкие «в группе риска», рассказали авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» Антон Зайниев и Дарья Варламова. Встреча состоялась в областной библиотеке имени Горького в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир».

Публичная лекция соавторов «Как работает психика и почему она ломается?» собирает полные залы по всей России. Дарья и Антон доступно и с юмором рассказывают, почему современной психотерапии и психиатрии не стоит бояться. В основу их книги легли не только научные данные, но и личный опыт: оба автора – журналисты и оба в разное время переживали депрессию. Медикаменты, психотерапия и работа над собой помогли преодолеть расстройство и полноценно жить дальше, и авторы уверены, что так же может получиться у многих. Достаточно вовремя осознать наличие проблемы и не приказывать себе «собраться» и «не ныть», а начать действовать. Лекторы обратили внимание слушателей и на то, что совсем рядом с нами живут и работают люди с повышенной тревожностью, биполярным расстройством, социопатией – и с каждым из них можно спокойно контактировать, следуя определенным правилам. По данным оргкомитета премии «Просветитель», книга «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» вошла в шорт-лист 2017 года.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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