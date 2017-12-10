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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В память об учителе

00:01 / Дата
В Рязанском музыкальном колледже имени Г. и А. Пироговых состоялся благотворительный концерт известного французского композитора и пианиста Николя Челоро

Это культурное событие могло бы остаться в памяти рязанцев как одно из многих других исполнительских выступлений, если бы не повод, побудивший признанного в самых высоких мировых музыкальных кругах пианиста посетить Рязань. Концерт состоялся при поддержке российско-французского центра по развитию взаимодействия в науке, культуре и образовании, а также при содействии Фонда музыкальных инноваций «Петр Великий». В память о педагоге и воспитателе Рязанской школы-интерната №2 Светлане Георгиевне Петровой Николя Челоро дал сольный концерт.

Светлана Георгиевна не была учителем музыки, после Рязанского педагогического института она преподавала русский язык, литературу и историю – предметы гуманитарного цикла. Широта взглядов всегда выделяла ее среди других. Эту привилегию человек себе выбирает сам, она называется жизненной позицией. Воспитанная в русской дворянской традиции, Светлана Петрова всегда следовала лучшим ее примерам и образцам. Такие качества, как строгость, скромность, честность и мужественная прямота, она прививала своим воспитанникам, и, как оказалось, успешно! Спустя многие годы ее коллеги и ученики с восторгом рассказывают о ней своим детям и друзьям.

Николя Челоро – человек с открытой душой и большим сердцем. На предложение дать сольный благотворительный концерт в Рязани отозвался с радостью, музыкант очень любит играть для российского слушателя. Встреча оставила незабываемые впечатления: от общения с выдающейся творческой личностью, от погружения в эпоху высокого романтизма, которая оставила миру Листа, Шопена, Рахманинова. Николя Челоро музицирует в традиции своих великих предшественников, поднявших французскую национальную культуру на небывалую высоту. С этих небесных высот льет свой божественный «Лунный свет» Клод Дебюсси. Продолжая «небесную» тему, композитор предлагает своему слушателю испытать музыкальное «Головокружение». Виртуозные пальцы пианиста сплетают гроздья созвучий, и слышится ломоносовское: «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне – дна». В своем интервью перед концертом музыкант сказал: «Россия становится страной, которая дает надежду на что-то новое».

Ирина Нестерова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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