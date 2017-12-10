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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

От лыж и кросса – к Спартакиаде

В свое время находившийся на высоте проф­союзный спорт ныне не соответствует современным требованиям. Многое для его возрождения делает областной союз организаций профсоюзов. Если раньше он проводил соревнования только по двум видам спорта – легкоатлетическому кроссу и лыжным гонкам, с этого года было решено организовать межотраслевую Спартакиаду. Уже прошли соревнования по плаванию и мини-футболу. Пловцы соревновались в трех возрастных группах. Среди женщин победы одержали Людмила Денисова (профсоюз жизнеобеспечения), Валерия Донскова (образование) и Елизавета Люднева (здравоохранение). У мужчин первенствовали Игорь Чепа (электропрофсоюз), Андрей Клинов (профсоюз машиностроителей) и Владимир Козлов (образование).

Турнир по мини-футболу выиграла «Радиоэлектроника», в финальном матче переигравшая команду «Нефтегазстрой».

Впереди – очередной вид Спартакиады. 14 октября в Солотче, в районе спортивной базы «Старт», будет проведен легкоатлетический кросс на Кубок областного союза организаций профсоюзов. Начало соревнований – в 11.00.

Дерзкий дебютант – «Арарат»

В Рязани, на стадионе «Золотые купола», продолжается турнир по мини-футболу на Кубок «Русской кожи». Настоящий фурор в Бронзовом кубке производит «Арарат», дебютант соревнований. Слово – форварду команды Мамикону Оганяну: «Как любительский клуб ФК «Арарат» существует достаточно давно. Вдохновитель и главный инициатор создания коллектива – капитан Роберт Алиханян. У нас играют одни армяне, нет ни одного легионера. Наша задача – добыть «серебро», а максимум – выиграть Бронзовый кубок». Результаты говорят сами за себя: «Арарат» победил армейцев – 4:2, нанес сокрушительное поражение «Континенту» – 9:2, забил шесть безответных мячей «Сапсану».

В группе «А» Ветеранского кубка без потерь идет «Атрон». В последнем матче лидеры переиграли команду «Приток». У победителей дублями отметились Анатолий Селифонов и президент Рязанского регионального футбольного союза, президент команды мастеров «Рязань» Дмитрий Малахов. В группе «В» также одни победы – на счету «Автоимпорта». Его лидер атак Валерий Панов в выигранном поединке с «Окой» (5:1) отметился хет-триком и теперь с 98 забитыми голами находится в двух шагах от вступления в «Клуб 100» РКЛФ.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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