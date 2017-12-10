Спортивный курьер

От лыж и кросса – к Спартакиаде
В свое время находившийся на высоте профсоюзный спорт ныне не соответствует современным требованиям. Многое для его возрождения делает областной союз организаций профсоюзов. Если раньше он проводил соревнования только по двум видам спорта – легкоатлетическому кроссу и лыжным гонкам, с этого года было решено организовать межотраслевую Спартакиаду. Уже прошли соревнования по плаванию и мини-футболу. Пловцы соревновались в трех возрастных группах. Среди женщин победы одержали Людмила Денисова (профсоюз жизнеобеспечения), Валерия Донскова (образование) и Елизавета Люднева (здравоохранение). У мужчин первенствовали Игорь Чепа (электропрофсоюз), Андрей Клинов (профсоюз машиностроителей) и Владимир Козлов (образование).
Турнир по мини-футболу выиграла «Радиоэлектроника», в финальном матче переигравшая команду «Нефтегазстрой».
Впереди – очередной вид Спартакиады. 14 октября в Солотче, в районе спортивной базы «Старт», будет проведен легкоатлетический кросс на Кубок областного союза организаций профсоюзов. Начало соревнований – в 11.00.
Дерзкий дебютант – «Арарат»
В Рязани, на стадионе «Золотые купола», продолжается турнир по мини-футболу на Кубок «Русской кожи». Настоящий фурор в Бронзовом кубке производит «Арарат», дебютант соревнований. Слово – форварду команды Мамикону Оганяну: «Как любительский клуб ФК «Арарат» существует достаточно давно. Вдохновитель и главный инициатор создания коллектива – капитан Роберт Алиханян. У нас играют одни армяне, нет ни одного легионера. Наша задача – добыть «серебро», а максимум – выиграть Бронзовый кубок». Результаты говорят сами за себя: «Арарат» победил армейцев – 4:2, нанес сокрушительное поражение «Континенту» – 9:2, забил шесть безответных мячей «Сапсану».
В группе «А» Ветеранского кубка без потерь идет «Атрон». В последнем матче лидеры переиграли команду «Приток». У победителей дублями отметились Анатолий Селифонов и президент Рязанского регионального футбольного союза, президент команды мастеров «Рязань» Дмитрий Малахов. В группе «В» также одни победы – на счету «Автоимпорта». Его лидер атак Валерий Панов в выигранном поединке с «Окой» (5:1) отметился хет-триком и теперь с 98 забитыми голами находится в двух шагах от вступления в «Клуб 100» РКЛФ.