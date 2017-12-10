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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Рязань – наш общий дом

00:01 / Город и мы
Пусть он радует жителей и гостей города чистыми улицами и ухоженными дворами
Рязань – наш общий дом

В областном центре идет традиционный осенний месячник благоустройства. Активное участие в работах по уборке города принимают жители и трудовые коллективы предприятий Железнодорожного района.

– Осенняя уборка проходит в Рязани ежегодно. Главная задача – подготовить город к зиме: убрать опавшие листья, траву, мусор, привести в порядок территорию дворов, зеленые зоны, улицы, частный сектор. Если сейчас, в осенние дни, тщательно убрать листву, то весной, после таяния снега, у нас будет меньше работы, – говорит префект Олег Морозов.

Прежде чем приступить к работам, руководители предприятий и организаций, представители территорий общественного самоуправления, учреждений образования и здравоохранения собрались обсудить основные задачи месячника. В совещании, организованном префектурой района, приняли участие более 90 рязанцев. В ходе совещания было принято решение разделить территорию района на участки, за каждым из которых закрепить ответственного сотрудника. Был определен основной перечень предстоящих работ: уборка и благоустройство улиц, дворовых территорий, ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев, вывоз крупногабаритного мусора. Также был утвержден график проведения субботников, порядок обеспечения его участников инвентарем и транспортом. Особое внимание было уделено наведению чистоты в общественных местах – парках и скверах.

Одним из первых запланированных к уборке объектов стала роща на улице Березовой. Подготовить этот зеленый уголок района к зиме ранним субботним утром собрались сотрудники Железнодорожной префектуры, управления по физической культуре и спорту, управления энергетики и ЖКХ, муниципальных предприятий «Водоканал города Рязани» и «Аварийно-ремонтная служба» – всего более 100 человек. В работах было задействовано 4 единицы спецтехники, предоставленной муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями, дирекцией благоустройства города и МП «Водоканал города Рязани». В итоге общими усилиями было убрано 16 кубометров мусора и 25 кубометров веток. Общая площадь благоустроенной и очищенной территории составила около 1 гектара.

– Санитарная очистка березовой рощи была запланирована по результатам выездного совещания, которое провел исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов в конце сентября. Эта территория востребована жителями микрорайона, которые также присоединились к работам, – рассказал Олег Морозов.

По плану следующий общегородской субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города состоится в ближайшую субботу, 14 октября.

– Мы приглашаем всех жителей района присоединиться к субботникам, внести свой вклад в общее дело, сделать все от нас зависящее, чтобы наш город стал уютнее. Информацию о времени и местах проведения запланированных субботников можно получить на официальном сайте администрации города Рязани и на сайте префектуры Железнодорожного района. Мы ждем от жителей предложений, какие участки района особо нуждаются в уборке и благоустройстве. В том, что наш район похорошел за прошедшие выходные дни, есть частичка труда каждого, – уверен префект.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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