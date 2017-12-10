Губернатор Рязанской области Николай Любимов познакомился с выставкой произведений художника Виктора Иванова

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» работает традиционная ежегодная выставка произведений народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств, Почетного гражданина Рязанской области Виктора Иванова «Итоги лета». Выставка приурочена к 80-летию Рязанской области. В экспозиции представлено 13 живописных работ. Все их мастер написал на основе ранее созданных этюдов.Несколько картин посвящены зарубежным поездкам художника, в том числе в Румынию.

Сегодня галерею посетил губернатор области Николай Любимов. Экскурсию по выставочным залам для него провел Виктор Иванович. Глава региона поздравил мастера и с новой открывшейся экспозицией.

– У меня осталось очень глубокое впечатление после просмотра работ Виктора Ивановича. В них есть простота, и это главное. На мой взгляд, художнику удалось изобразить на холстах душу русского человека без вычурности, – поделился впечатлениями с журналистами Николай Любимов. – Галерея уникальна не только для нашей области, но и для всей России. Ведь творчество Виктора Ивановича признано народом не только в России, но и за рубежом.

– Все произведения, которые находятся в моей галерее, посвящены духовной красоте русского человека, ценности человеческой жизни. Около 70 лет своей жизни я посвятил этому, – сказал Виктор Иванов.

Он подарил губернатору каталог своих работ и книгу «Одной судьбой с народом».