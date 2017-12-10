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Выпуск № 179 (5466)
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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Торговля вне закона

00:01 / Город и мы
Несанкционированный рынок ликвидирован на улице Гоголя

Рязанцы часто жалуются на то, что уличная торговля не добавляет чистоты городским улицам. Да и приобретать продукты, продающиеся рядом с автомобильными дорогами в открытых лотках небезопасно для здоровья. Не первый год в областном центре ведется работа по переводу всех представителей торговой отрасли в цивилизованные условия. Для этого строятся новые благоустроенные торговые комплексы, крытые рынки. Тем не менее в различных уголках города продолжают появляться самовольные мини-рынки.

Последний рейд, проведенный сотрудниками префектуры совместно с представителями полиции, позволил пресечь несанкционированную торговлю на улице Гоголя, у дома 44. Были изъяты торговые весы, столы, убрано 12 лотков и 2 передвижные палатки с тентовым навесом. Теперь эта территория свободна.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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