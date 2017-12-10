Самовольная «парковка»

Была демонтирована на Михайловском шоссе

Найти место для парковки машины во дворах многоквартирных домов – задача не из легких. Рязанцы решают ее по-разному. О правильном, конструктивном и самом удобном для собственников квартир и машин способе рассказал заместитель префекта Железнодорожного района Илья Обидин:

– Собственники многоквартирных домов любые решения, в том числе об обустройстве во дворе парковки, должны принимать сообща, то есть на общем собрании жителей, и фиксировать свое решение протоколом. Рязанцы вправе самостоятельно решать, как использовать территорию двора, где разместить парковку, а где – детскую площадку. Главное при этом – учитывать ряд факторов. Во-первых, земля, на которой потенциально может разместиться парковка, должна быть оформлена в долевую собственность, то есть принадлежать жильцам, а во-вторых, чтобы были технические возможности обустройства парковки: о том, есть ли они, можно узнать в администрации города.

Среди самых распространенных ошибок при обустройстве парковок во дворах Илья Обидин назвал самовольный «захват» земельного участка. Так, на днях специалисты отдела административно-технического контроля территориального управления – префектуры Железнодорожного района вынуждены были принудительно убрать самовольную парковку у домов 69 корп. 1 и 69 корп. 2 по Михайловскому шоссе. Там были демонтированы восемь металлических столбов с цепями и замками. Дело в том, что парковка была обустроена на муниципальной земле.

– Безусловно, в рязанских дворах не так много мест для того, чтобы, не нарушая чьи-либо интересы, обустроить автостоянку. И все-таки мы уверены: при грамотном и рациональном планировании, использовании имеющихся земельных ресурсов всегда можно найти решение. Например, нередко наши дворы захламлены, много места занимают брошенные полуразрушенные металлические гаражные боксы, бесхозные автомобили и тому подобное. Необходимо сообща навести порядок и распланировать территорию, – уверен Илья Обидин.

Отметим, что зачастую освобождать дворы от такого крупногабаритного мусора приходится именно работникам префектуры. Так, на минувшей неделе на свалку был отправлен очередной разукомплектованный автомобиль с улицы Чкалова.