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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Картофель цвета индиго

00:01 / Общество
Рязанские сортоиспытатели завершают полевой сезон
Автор фото: Димитрий Соколов | Картофель цвета индиго
Фото автора.

На аграрном фестивале «Спожинки» в Рязани большой интерес у посетителей вызвал павильон областного филиала «Госсорткомиссии». Люди с изумлением рассматривали фиолетовые сорта картофеля, выращенные на рязанской земле. В разрезе продолговатые клубни похожи на заморский плод киви, только окрас мякоти – фиолетовый.

Многие интересовались, какова же чудо-картошка на вкус, и хотели купить пару килограммчиков на пробу. Впервые рязанцам попадаются эти названия: Аметист, Индиго, Лекарь, Северное сияние. Кто-то смотрел на клубни с опаской, подозревая, что перед ним картофель-мутант. Но заместитель начальника филиала «Госсорткомиссии» по Рязанской области Надежда Степахина объяснила, что достижение отечественных селекционеров не имеет ничего общего с генной инженерией. Сорта фиолетового картофеля выведены путем скрещивания российских форм с родительскими. А родина картошки известно где – Латинская Америка. На ярмарке гости увидели 15 новых сортов картофеля, а вообще в российском реестре селекционных достижений их насчитывается более четырехсот. Но не зря говорят – совершенству нет предела. Селекционеры ищут свой идеал и продолжают опыты.

– Ежегодно к нам в «Госсорткомиссию» поступает 20 – 25 новых сортов картофеля от специализированных научных институтов, агрохолдингов, различных фирм, индивидуальных предпринимателей, – рассказывает «РВ» Надежда Степахина. – Испытания проходят в течение двух лет – сравниваются показатели урожайности, вкусовые качества, устойчивость к вредителям и заболеваниям и т.д. Каждый новый сорт, предназначенный для нашей агроклиматической зоны, выращивается и в других областях Центрального района. Наш рязанский филиал специализируется на определении потребительских качеств картофеля.

Урожай необычных клубней получают на сортоиспытательном участке, расположенном в Рязанском районе, близ села Тюшево. Сейчас уборочный сезон подходит к концу, в земле остались лишь поздние сорта.

– Как показал себя фиолетовый картофель? – спрашиваю сотрудников «Госсорткомиссии».

– Аметист по урожайности не уступает обычным сортам – примерно 300 центнеров с гектара, а по вкусу больших отличий нет. Возможно, он будет рекомендован для диетического питания, – говорят они. – Правда, убирать такой картофель тяжелее, чем обычный, из-за его цвета. Клубни сливаются с землей, и только когда слегка подсохнут, становятся различимы.

Далеко не все новинки поступают потом в распоряжение семеноводов. Из 25 сортов рекомендацию на включение в государственный реестр селекционных достижений получают примерно пять. Сегодня сказать новое слово в картофелеводстве так же трудно, как в любой точной науке. И все-таки достижения есть, и сотни сортов российского перечня тому подтверждение. Вот только не видим мы их почему-то на прилавках магазинов и на ярмарочных лотках.

– Надежда Вячеславовна, где же это изобилие? Почему все разнообразие в магазинах нередко сводится к двум названиям: «картофель импортный» и «картофель отечественный»? Ведь интересно же попробовать клубни и с розовой, и с желтой, и с фиолетовой, и с красной мякотью – такие, какие вы демонстрируете на выставках.

– Действительно, выбор сегодня у покупателя невелик. В хозяйствах отдают предпочтение двум – трем сортам. Это, как правило, Ред Скарлет с красной кожурой и Гала – с белой. Фиолетовым картофелем почти никто в России не занимается. Впрочем, как и другими экзотическими сортами. Отечественное семеноводство, требующее господдержки и больших инвестиций, не развивается так активно, как в западных странах. Там производство семян поставлено на поток, и зарубежные поставщики уже заняли огромную долю российского рынка. Но они идут еще дальше – приобретают землю в России и разворачивают бизнес под своим брендом. Отечественным селекционерам становится все труднее конкурировать с ними.

Ну а поскольку новые российские сорта до крупных аграриев не доходят, то и мелкие подсобные хозяйства остаются без них. Нет соответствующего предложения на рынке. Дачники и фермеры, может, и выращивали бы у себя другой картофель, но негде взять семена.

Отечественные сорта картофеля, выведенные с учетом местных агроклиматических условий, по мнению сортоиспытателей и селекционеров, обладают лучшими вкусовыми качествами, хотя импортные заменители нередко имеют более высокую урожайность. Гости ярмарки «Спожинки» немного расстроились оттого, что не смогли купить разноцветный картофель. До тех пор, пока новые сорта не внесут в реестр, клубни так и останутся выставочными экземплярами. А обычным покупателям придется ждать наступления времен, когда походы за картошкой будут совершаться не только по необходимости, но и ради эстетического удовольствия, ведь это такая радость – видеть на своем столе экзотику.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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