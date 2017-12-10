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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Спросите у женщин

00:01 / Авторская колонка
Спросите у женщин

Отнюдь не случайно в календаре эти две даты стоят рядом: День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Всемирный день сельских женщин, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье. Ведь четверть населения планеты – это женщины, живущие и работающие на селе. А в нашей стране эта цифра и того больше.

Сегодня трудно назвать ту сферу, где бы не трудились женщины. По неофициальным данным, каждый второй пост на селе (самого разного, понятное дело, уровня – от муниципальной власти до руководства крестьянско-фермерским хозяйством) занимает женщина. И, как правило, не просто занимает, а работает так, что мужчинам впору уроки брать.

Во вторник в Киреевском районе Тульской области на базе АО «Заря» прошла межрегиональная конференция «Село в порядке – страна в достатке», собравшая представительниц сельских женщин регионов Центрального и Приволжского округов. Ее организаторы – «Союз женщин России», минсельхоз Тульской области. Участие в конференции приняли член Совета Федерации РФ, руководитель «Союза женщин России» Екатерина Лахова, руководитель департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец. Это не первая такая встреча в рамках программы «Женщины за возрождение села», которую реализует «Союз женщин России». Но ее никак нельзя отнести к обычным официальным мероприятиям уже потому, что каждая приехавшая на конференцию участница, ее судьба, опыт ее работы – уникальны.

…Светлана Преображенская из Калужской области угощает всех лакомством, изготовленным в ее хозяйстве: моджи – мороженое в глазури из рисовой муки.

Светлана, энергетик по образованию и в общем-то городской житель, без сожаления сменила город на село, поехав за мужем. Она рассказала о том, как начинала свое дело. Трудности? Да, были. Но что о них говорить, главное – результат. А он таков: сегодня молочную продукцию КФХ «Нил» берут на реализацию крупные торговые сети. Мама троих детей. Успешный предприниматель. Человек, хорошо знающий, чего она хочет и может сделать в своей жизни.

Татьяна Передерий из Бондарского района, что на Тамбовщине, вместе с мужем создала крестьянско-фермерское хозяйство в неперспективном поселке. 

– Знаменит он тем, что здесь заканчивается асфальт, дальше дороги нет, – рассказывает Татьяна.

Свой путь они начали торить, занявшись тепличным хозяйством. Сегодня им не нужно искать рынки сбыта, за их продукцией покупатели-оптовики сами приезжают, зная ее качество. А поселок в итоге прирастает людьми. Уже не один десяток человек трудится в их КФХ. Приезжают теперь не только тамбовчане, но и люди из других регионов. Для них строят дома. А еще Передерий позаботились о том, чтобы в их поселке, до которого больше 25 километров от сельской администрации, была своя добровольная пожарная дружина. У них теперь на вооружении две пожарные машины, оборудование. Все – на содержании КФХ.

Можно говорить об опыте многих участниц встречи – в ней приняли участие и главы сельских поселений, и руководители КФХ, сельских школ и центров культуры. Он действительно интересен. Но у всех есть два объединяющих начала: интерес к своему делу и ощущение своей личной социальной ответственности за то, какой будет жизнь в их деревне, поселке, муниципалитете. Женщины не говорили о проблемах (хотя, безусловно, они есть у каждой). Они рассказывали о том, что сделано, и о планах, подтверждая старую истину: дорогу осилит идущий.

…Сегодня нередко можно слышать сетования, в том числе от представителей сильной половины человечества: кругом, мол, одни проблемы, устали, хочется покоя (стабильности, поддержки, помощи и т.д.). Но можно ли устать, еще не отправившись в путь? Ответ на этот вопрос хорошо знают сельские женщины. В том числе – и наши землячки.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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