Степень ответственности

В октябре старейшая дорожная организация области «Рязаньавтодор» отмечает восьмидесятилетие

Коллектив этой организации сегодня возглавляет Валерий Викторович Бебко. С ним мы и ведем беседу о прошлом и настоящем организации.

Р.В. – Валерий Викторович! Восемьдесят лет – это повод оглянуться назад, вспомнить прошлое, оценить свои возможности и наметить планы на будущее.

В.Б. – Да, у нашей организации богатая история. Она началась в 1937 году. Создавалась организация как отделение шоссейных дорог при УНКВД по Рязанской области. В его составе было 52 районных отдела, 2 участка и машинно-дорожная станция с прицепными грейдерами и тракторами. За три предвоенных года было вымощено 146 км дорог, построено 15 км щебеночных, 22 – гравийных, более 900 км – грунтовых профилированных. Развитию дорожной организации помешала война. Документы того времени свидетельствуют о том, что многие достижения буквально опирались на «голый» энтузиазм работников предприятия.

Р.В. – Предприятие за годы жизни несколько раз меняло свое название.

В.Б. – Было в его истории и такое, но от этого суть назначения не менялась. Во все времена работники организации строили дороги, соединяли города, села и судьбы. 1965 год. Уже тогда 19 райцентров области, 343 промпредприятия, почти половина центральных усадеб колхозов и совхозов, более тысячи населенных пунктов были соединены с областным центром дорогами с твердым покрытием.

«Рязаньавтодор» – такое название организация получила в 1972 году. С тех пор он является своеобразным товарным знаком в дорожном строительстве.

Р.В. – Видимо, за прошедшие годы было немало поводов для гордости?

В.Б. – Действительно, удалось многое сделать. Предприятие сумело выжить в тяжелых условиях, решить проблему бездорожья, с каждым годом набирает темпы в развитии. Достаточно сказать, что коллектив не раз становился победителем Всероссийского конкурса на лучшую подрядную организацию.

Сегодня «Рязаньавтодор» располагает полным комплексом технических средств (761 единица самоходной техники) для выполнения всех видов работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. В его состав входят 11 дорожных ремонтно-строительных управлений, которые расположены в различных муниципальных образованиях, проектно-изыскательский институт, центральная строительная лаборатория, учебный центр, где готовят и проводят аттестацию специалистов рабочих профессий. Численный состав предприятия – более 1600 человек. Наиболее результативным подразделением является Рязанское ДРСУ, которое возглавляет Алексей Кондауров. На содержании этого коллектива находятся участки федеральных трасс М-5 «Урал» и «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань». Кроме того, работники предприятия обслуживают более 500 км региональных дорог. Особо заметна работа коллектива в зимний период, когда проводится очистка дорог от снега и гололеда.

В числе лучших также Касимовское, Михайловское, Сасовское ДРСУ. На базе Касимовского ДРСУ налажено изготовление дорожных знаков, табличек – как типовых, так и индивидуального проектирования.

Р.В. – Каким был для коллектива 2017 год, что удалось сделать?

В.Б. – К профессиональному празднику коллектив АО «Рязаньавтодор» подошел с хорошими результатами. Приведены в порядок 53,6 км автодорог, в том числе трассы Рязань–Пронск–Скопин, Спас-Клепики–Гусь Железный–Чаур, Шацк-Касимов, Ряжск–Касимов–Нижний Новгород и другие. Сейчас ведется строительство автодороги «Чинур–Шостье–Сиверка». Эта стройка и ряд других находятся в зоне ответственности Касимовского ДРСУ. Строятся дороги в Михайловском районе и других муниципальных образованиях. Но в области еще немало участков, которым требуется внимание наших специалистов.

В этом году приобрели дополнительно 24 единицы дорожной техники в лизинг, внедряем в производство новые технологии, которые продляют жизнь нашим дорогам и повышают безопасность для водителей. Применение технологии ресайклинга позволяет восстанавливать утраченные в процессе эксплуатации свойства и качества дорожного покрытия. Вошло в практику использование для верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона – высококачественного материала. Исследования показали, что ЩМА, выпускаемый собственным заводом, один из лучших в области. Технологические процессы по приготовлению любых марок асфальтобетона и щебеночно-мастичных смесей автоматизированы и компьютеризированы. Новейшие достижения в области дорожного строительства наши специалисты изучали в Скандинавии.

Р.В. – Скажите, чем объяснить, что в дорожном строительстве есть много трудовых династий?

В.Б. – Во все времена в отрасль приходили неравнодушные люди, искренне любящие свое дело. В 60-е годах это был Прокопий Кочетков. При нем было найдено стратегическое направление в решении проблем бездорожья. В то время получил развитие поточный метод строительства автодорог, ставший учебным пособием для студентов. Сменивший его Михаил Спирин стал инициатором строительства десятикилометрового мостового перехода с подходами через Мокшу. Виктор Стариков, проработавший в отрасли 40 лет, сумел преодолеть те проблемы, которые возникли в 90-х годах, когда действовала система взаимозачетов и многие предприятия стали банкротами.

И сегодня в нашей отрасли трудятся хорошие специалисты, преданные своей профессии. Сложились целые династии дорожников, которые успешно продолжают традиции предприятия, например, Громовых, Фомкиных. Общий стаж династии Громовых составляет 190 лет, Калашниковых из Сасова – 180 лет, Новиковых (тоже из Сасовского ДРСУ) – 130 лет. Известна своими традициями семья Шарашкиных из Шиловского ДРСУ. Есть и другие фамилии, которые посвятили свою жизнь строительству дорог. Трудовые династии – это наши богатство, достояние и опора. Мы ими гордимся.

Мы понимаем степень ответственности за состояние наших дорог, поскольку с них начинается жизнь любого населенного пункта. За бездорожье люди по привычке ругают нас. Мы же, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы автодороги в нашем регионе отвечали современным требованиям. Наш богатый потенциал позволяет сделать больше и лучше, чем делаем сегодня.