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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Встретимся на дороге

00:01 / Строитель
Высокое качество работ – главная отличительная черта коллектива ООО «АльянсДорСтрой»
Встретимся на дороге

Развилка на автодороге Москва–Егорьевск–Тума–Касимов перед Клепиками выглядит празднично и нарядно. Водители привычно следуют по своим маршрутам и, кажется, ничуть не опасаются, что на их пути могут встретиться яма, трещина или еще хуже – провалившийся асфальт, чувствуют себя уверенно и комфортно. Специалисты из дорожно-строительной организации «АльянсДорСтрой» группы компаний «Альянс», которую возглавляет Даниил Рубцов, привели трассу в порядок, сделали ее современной и безопасной.

Несмотря на то что ООО «АльянсДорСтрой» – организация молодая, свой путь становления она уже прошла. За короткое время вошла в число лучших дорожно-строительных организаций области по всем показателям. Специалисты этой организации показали свое мастерство на разных объектах области. Например, два года назад они участвовали в строительстве развязки в с. Шумашь Рязанского района, затем провели ремонт автодороги «Спас-Клепики – Рязань», произвели асфальто-бетонное покрытие на дорогах Спасского, Пронского и других районов. И всюду зарекомендовали себя как надежные подрядчики, способные быстро и качественно выполнить поставленную задачу.

Заместитель генерального директора по производству ООО «АльянсДорСтрой» Юрий Малофеев с гордостью говорит, что практически всюду наши специалисты оставляют после себя не только хорошие дороги, но и добрые отзывы жителей сел и деревень. Так, например, было, когда стала качественной дорога от Фатьяновки до Исад в Спасском районе. Девятикилометровый участок водители стали преодолевать чуть ли не за десять минут, тогда как раньше на это требовалось более получаса. Дорога построена с соблюдением всех норм и правил, что, несомненно, повысило не только ее технические характеристики, безопасность, но и авторитет предприятия.

ООО «АльянсДорСтрой» – предприятие многофункциональное, но главное его направление – строительство и ремонт дорог, их содержание. Основное производство находится в Клепиках, а обособленные подразделения созданы в Сараевском, Ермишинском, Ухоловском, Сапожковском районах. Только в Клепиковском районе в зоне ответственности «Альянс­ДорСтрой» находится около 400 км автодорог, в Сапожковском – около 200, а всего более 1000 километров. Есть свои асфальтобетонные заводы.

– Мы работаем практически во всех районах области, – говорит Юрий Малофеев. – И всюду стараемся держать марку своей организации, дорожим своей репутацией. Качество выполненных работ – вот основная отличительная черта наших специалистов.

На предприятии созданы все условия для плодотворной работы. Есть современная дорожная техника, в том числе уникальная машина, позволяющая соблюдать однородность асфальтобетонной смеси, что заметно повышает качество дорожного покрытия. Парк машин постоянно пополняется, развивается и производственная база. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в организации есть все необходимое для успешной работы.

В организации не испытывают недостатка в квалифицированных кадрах. Примечательно, что сегодня все чаще в дорожное строительство приходят молодые. Что их привлекает в работе дорожника? Прежде всего, достойная зар­плата, социальная защищенность, а также грамотная организация труда, возможность проявить свои способности и перспектива развития дорожного строительства. Нередко люди приходят без специального образования, но с большим желанием познать все тонкости укладки дорожного полотна. В организации идут на то, чтобы подготовка специалистов осуществлялась непосредственно на рабочих местах. В этом случае только что пришедших на производство закрепляют за более опытными работниками. В организации дорожат специалистами. Например, Андрею Никишкину очень трудно найти замену. Он может работать и на экскаваторе, и на автогрейдере, незаменим на перегружателе. Это такая машина, при помощи которой смесь перегружается из самосвала в асфальтоукладчик. Сергей Серов тоже в своем роде уникален. Он буквально на глаз может определить ровность поверхности, грамотно соблюсти уклон.

Для плодотворной деятельности в «АльянсДорСтрой» созданы все условия. Работники здесь получают достойную зарплату, пользуются всеми социальными благами. Для тех, кто работает на дороге, организовано бесплатное питание. Как правило, дорожники полностью обеспечены спецодеждой, нередко сверх нормы. В этом также проявляется забота о людях.

Сегодня работники «Альянс­ДорСтрой» успешно трудятся сразу на нескольких участках: в Касимове, Сараях и Клепиках. Как всегда, работают с высоким качеством. Таков принцип этой организации.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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