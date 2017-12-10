Магистрали ведут в будущее

Развитие транспортной системы является приоритетом экономики области

Дорогие коллеги, уважаемые работники дорожной отрасли!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уверен, что работники дорожного хозяйства и впредь будут делать все возможное, чтобы продвижение по транспортным артериям всегда оставалось максимально комфортным и удобным.

Желаю всем ветеранам и труженикам дорожной отрасли крепкого здоровья, благополучия, много километров новых дорог, новых творческих идей и всего самого хорошего.

С наступающим праздником вас, дорогие коллеги!

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в регионе составляет 15248 км. По территории области проходят автодороги федерального значения М-5 «Урал», Р-22 «Каспий» и автодорога Р-132 «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань» общей протяженностью 522 км. 6598 км. – это дороги регионального и межмуниципального значения, из которых 1960 км составляют опорную сеть, соединяющую все районные центры и города.

Протяженность дорог местного значения более 8128 км, из которых 1500 км – это дороги с твердым покрытием, остальные – грунтовые и в щебеночном исполнении. На региональной дорожной сети эксплуатируется 458 искусственных сооружений – мостов, путепроводов и эстакад. На Оке функционируют 2 паромные переправы и 2 наплавных моста, 3 наплавных моста сооружены через Цну. В оперативном управлении регионального значения находится 150 км линий искусственного освещения в 79 населенных пунктах вдоль областных дорог.

Источниками финансирования государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы» являются средства дорожного фонда и трансферты федерального бюджета. На 2017 год общий объем средств на дорожную отрасль составляет более 5,4 млрд. рублей, из которых 4,5 млрд. – средства областного дорожного фонда и 935 млн. рублей – федерального. Правительством области подписано два Соглашения с Федеральным дорожным агентством. Одно – в соответствии с утвержденной программой развития транспортной инфраструктуры региональной агломерации и второе – в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Рязанская область в числе 36 субъектов Российской Федерации была отобрана на реализацию приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В региональном минтрансе разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2025 года. Для межведомственного взаимодействия создан проектный офис под реализацию программы. Общий объем средств на программу в 2017 году составляет 1 млрд. 260 млн. рублей, из которых 625 млн. рублей – средства федерального бюджета, 625 млн. рублей – областного бюджета и 10 млн. – муниципальных образований.

На 2018 год запланировано 1460 млн. рублей, по 730 млн. из федерального и областного бюджетов. Агломерация состоит из ядра – это областной центр город Рязань и 5 муниципальных районов – Рязанский, Рыбновский, части Клепиковского, Спасского и Пронского районов и город Новомичуринск. Она включает в себя федеральные, региональные и местные дороги общей протяженностью 899 км, численность населения в ее границах 710 тыс. человек, что составляет 63 процента от всего населения области. Основными целевыми показателями программы являются доли автомобильных дорог, соответствующих нормативному состоянию, и число мест концентрации ДТП. Поставлена задача – довести долю автодорог, соответствующих нормативному состоянию, в 2018 году до уровня 50 процентов, к 2025 году – до 85 процентов, снизить количество мест концентрации ДТП.

Распределение объемов финансирования по видам расходов по программе «Дорожное хозяйство и транспорт» выглядит так: содержание автомобильных дорог – 2171 млн. рублей, ремонт и капитальный ремонт дорог – 1679 млн., строительство и реконструкция дорог – 355 млн., субсидии муниципальным образованиям – 1208 млн. рублей.

Изменен подход к проведению ямочного ремонта на дорогах области. Контрактом на содержание дорог предусмотрен минимальный объем ямочного ремонта. За счет средств, предусмотренных на ремонт и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений, планируется привести в порядок 130 км дорог. Вместе с ремонтом, выполняемым при содержании дорог, общая протяженность отремонтированных дорог регионального значения составит 260 км.

Большой объем работ по ремонту дорог выполняется методом холодного ресайклинга. Этот современный метод позволяет использовать старую дорожную одежду в виде основания путем добавления в смесь вяжущих компонентов – цемента, битумной эмульсии, вспененного битума, различных стабилизаторов. В текущем году этим методом отремонтировано около 40 км автодорог. Выполняется ремонт дорог с применением в асфальтобетонной смеси полимерно-битумных вяжущих, что позволит улучшить прочность дорожного покрытия, сократить эксплуатационные расходы и увеличить межремонтный период.

Программой в 2017 году предусмотрен ремонт 9 мостов и 2 путе­проводов. В целом ситуация с состоянием искусственных сооружений такова: из 458 сооружений около 40 процентов нуждаются в ремонте. В настоящее время проводится работа по паспортизации всех искусственных сооружений с одновременным их обследованием.

По направлению «Строительство» программой предусмотрено 355 млн. рублей. Планируется построить и реконструировать около 17 км автодорог. Средства направляются в первую очередь на строительство дорог по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Общий объем средств на строительство 6 дорог протяженностью 14,2 км, включенных в федеральную программу, составляет 255 млн. рублей, из которых 163 млн. средства федерального бюджета.

В Рязанской области с 2015 года активно ведется работа по строительству сетей искусственного освещения в населенных пунктах области вдоль региональных дорог. Сегодня в области эксплуатируется 79 объектов уличного освещения, общая протяженность сетей 150 км. В 2017 году продолжено строительство линий электроосвещения автомобильных дорог. Планируется ввести до конца 2017 года в эксплуатацию 40 км сетей в 22 населенных пунктах, а также создать систему автоматизированного контроля над работой объектов уличного освещения и учета потребляемой электрической энергии.

Особое внимание уделяется проблеме безопасности дорожного движения. Несмотря на положительную динамику, уровень ДТП, в том числе и с тяжелыми последствиями, остается очень высоким. Большинство аварий происходит не по причине дорожных условий, а из-за нарушений водителями и пешеходами правил дорожного движения. Работники отрасли ведут постоянную работу, снижающую аварийность на дорогах. Установлено 78 рубежей контроля скоростного режима на федеральных, региональных и местных дорогах, работают 37 передвижных постов контроля скорости, что позволило добиться снижения количества ДТП. Кроме того, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» предполагается направить из дорожного фонда 13 млн. рублей на оборудование пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами.

На начало сентября выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – отремонтировано 180 км плюс 37 п. м мостов. В следующем году планируемый объем финансирования составит 4338 млн. руб.

Решением губернатора области 25 муниципальным районам и 4-м городским округам выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог к объектам социального значения в размере 1047,4 млн. руб. Из них 709 млн. руб. пойдут на ремонт автодорог в г. Рязани, а 338,4 млн. руб. – останутся в районах и городских округах.

В Рязанской области свыше 30 подрядных организаций, занимающихся дорожной деятельностью. Это АО «Рязаньавтодор», ООО «Рязаньинжсельстрой», ГК «Альянс», ООО «Стройактив», ООО «Лидер-Строй», ООО «Долстрим». Подрядчики-мостовики ЗАО «Ирмаст-М», ООО «МРЭУ», ООО «Мостсервис 62», ООО РСП «АППАРЕЛЬ», ООО «Техкорд», ООО «Ремстроймост», ООО «Кросмар». Основные подрядные организации, которые занимаются электроосвещением автодорог, – ООО «РОСЬ-Инжиниринг», ООО «АльфаКом», ООО «РУСЭНЕРГО», ООО «Электростроймонтаж», ДОАО «Рязанская МК №25». Контролирует качество работ по всем направлениям дорожно-строительная лаборатория, аттестованная и оснащенная необходимым оборудованием.

Андрей Савичев,

министр транспорта и автомобильных дорог