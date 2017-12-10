Рязань «возьмут» в кольцо

В перспективе вокруг областного центра будут созданы три транспортных обхода

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев рассказал о стратегически важных для Рязани объектах дорожного строительства.

Первый из них – Южный обход областного центра. По словам министра, его создание – первоочередная задача, решение которой позволит существенно снизить поток транзитного транспорта через областной центр. Обход пройдет от 189 до 210 километра трассы М5. Проектирование этого участка запланировано на 2018 год.

– Для того чтобы эта работа началась, Федеральное дорожное агентство должно внести проект в федеральную адресную инвестиционную программу, – пояснил Андрей Савичев.

После того, как Южный обход попадет в федеральную программу, его заказчиком станет Федеральное дорожное агентство, на которое ляжет финансовая составляющая проекта. Правительство области будет принимать непосредственное участие в конкретизации трассы.

– Трасса будет выбираться исходя из критериев максимальной экономичности и с учетом интересов владельцев тех частных земель, на которые она попадет. Ни по существующим кладбищам, ни по населенным пунктам дорога проходить не будет, – заверил Андрей Савичев.

Планируемый срок строительства трассы – 2018-2021 годы, ориентировочная стоимость – около 15 миллиардов рублей. Среди наиболее важных дорожных объектов Андрей Савичев также назвал вторую очередь Северного обхода и Восточный обход областного центра.

Что касается второго этапа Северного обхода, то к настоящему моменту разработан проект планировки территории, дело за проектом самого обхода. К этой работе предполагается приступить в 2018 году. В результате существующий участок Северного обхода продолжится в Канищеве по пойме Оки и закончится в районе совхоза «Рязанский». Таким образом, жилой микрорайон будет освобожден от транзитного транспорта.

Восточный обход Рязани начнется от деревни Протасово Рязанского района (здесь же, где закончится Южный) и «выйдет» на транспортную развязку на Муромском шоссе. Этот обход позволит миновать областной центр тем, кто едет с челябинского направления в сторону Владимира.

– Таким образом, Рязань будет объята в кольцо и город максимально освободится от транзитного транспорта, – пояснил Андрей Савичев.