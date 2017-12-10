лизинг
17:45 МСК
Четверг
12 / 10 / 2017
Выпуск № 179 (5466)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
96

Стратегически важный объект

00:01 / Строитель
Мост через Проню введен в эксплуатацию

Завершено строительство автомобильного моста через реку Проня возле села Добрый Сот Спасского района.

Движение по путепроводу было пущено в первых числах октября. Мост, протяженностью 230 метров, имеет по две полосы движения в обе стороны (ширина проезжей части 15 метров), барьерное и шумоизоляционное ограждение, относится к дорожным объектам первой категории. Это стратегически важный объект не только для области, но и для России в целом, он является основной магистралью ТК «Центр-Поволжье-Урал». Через мост, в среднем, проезжает до 40 тысяч автомобилей в сутки. Его созданием занималось несколько ведущих компаний. Проектирование вело ООО «Проект+», устройство земляного полотна, дорожной одежды – ООО «Лидер-Строй», окраску пролетных строений, опор моста выполнило ООО «Евроантикор», электроснабжением и электроосвещением занималось ООО «Электросвязь», ремонт существующего моста выполнило «СМК «Артель»». Генеральным подрядчиком строительства моста стало ПАО «Мостотрест» РТФ «Мостотряд-22». Строители дают гарантию: в первоначальном виде он простоит 8 лет, а в целом срок гарантийного обслуживания составляет 30 лет. Полная стоимость объекта – 1,5 миллиарда рублей. Специалисты уверены: качество дорожного полотна нового объекта сопоставимо с лучшими зарубежными аналогами.

В церемонии открытия путе­провода приняли участие губернатор Николай Любимов, руководитель федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов. Николай Любимов вручил благодарности губернатора сотрудникам предприятия, внесшим значительный вклад в создание объекта.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Рязань «возьмут» в кольцо
В перспективе вокруг областного центра будут созданы три транспортных обхода
Светлана Максимова
Степень ответственности
В октябре старейшая дорожная организация области «Рязаньавтодор» отмечает восьмидесятилетие
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Заметили и отметили
Региональная власть поддерживает талантливую, активную молодежь
Людмила Иванова
Общество
Вернулся в родной Михайлов
боец Александр Стручев, погибший осенью 1941 года в Смоленской области
Вести районов
Вести районов
Общество
Зарплаты и траты
Оплату труда бюджетников и плату за капремонт обсуждали в областной Думе
Татьяна Железнова
Общество
Приступить к обсуждению
Проект «Зеленого пояса» вокруг Рязани рассмотрели в Общественной палате области
Ирина Сизова
Общество
Активное поколение
Именно такими хотим мы видеть тех, кто вступил в пенсионный возраст
Валентина Севостьянова
Общество
Для связи с заграницей
Рязанцев бесплатно обучают экспортной деятельности
Общество
Хорошее подспорье
В Рязани вновь прошла акция «Продукты в помощь маме»
Ольга Драган
Строитель
Магистрали ведут в будущее
Развитие транспортной системы является приоритетом экономики области
Строитель
Степень ответственности
В октябре старейшая дорожная организация области «Рязаньавтодор» отмечает восьмидесятилетие
Валентина Севостьянова
Строитель
Встретимся на дороге
Высокое качество работ – главная отличительная черта коллектива ООО «АльянсДорСтрой»
Валентина Севостьянова
Город и мы
Рязань – наш общий дом
Пусть он радует жителей и гостей города чистыми улицами и ухоженными дворами
Светлана Максимова
Город и мы
Торговля вне закона
Несанкционированный рынок ликвидирован на улице Гоголя
Светлана Максимова
Город и мы
Самовольная «парковка»
Была демонтирована на Михайловском шоссе
Светлана Максимова
Общество
Картофель цвета индиго
Рязанские сортоиспытатели завершают полевой сезон
Димитрий Соколов
Авторская колонка
Спросите у женщин
Галина Зайцева
Общество
Поиск продолжается
В селе Троица сохраняют память о жителях блокадного Ленинграда и земляках, защищавших этот город во время войны
РВ ТВ
И это пройдет
Номинанты на премию «Просветитель» рассказали рязанцам, почему расстройства психики – не блажь и не катастрофа
Татьяна Клемешева
Дата
В память об учителе
В Рязанском музыкальном колледже имени Г. и А. Пироговых состоялся благотворительный концерт известного французского композитора и пианиста Николя Челоро
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы