Мост через Проню введен в эксплуатацию

Завершено строительство автомобильного моста через реку Проня возле села Добрый Сот Спасского района.

Движение по путепроводу было пущено в первых числах октября. Мост, протяженностью 230 метров, имеет по две полосы движения в обе стороны (ширина проезжей части 15 метров), барьерное и шумоизоляционное ограждение, относится к дорожным объектам первой категории. Это стратегически важный объект не только для области, но и для России в целом, он является основной магистралью ТК «Центр-Поволжье-Урал». Через мост, в среднем, проезжает до 40 тысяч автомобилей в сутки. Его созданием занималось несколько ведущих компаний. Проектирование вело ООО «Проект+», устройство земляного полотна, дорожной одежды – ООО «Лидер-Строй», окраску пролетных строений, опор моста выполнило ООО «Евроантикор», электроснабжением и электроосвещением занималось ООО «Электросвязь», ремонт существующего моста выполнило «СМК «Артель»». Генеральным подрядчиком строительства моста стало ПАО «Мостотрест» РТФ «Мостотряд-22». Строители дают гарантию: в первоначальном виде он простоит 8 лет, а в целом срок гарантийного обслуживания составляет 30 лет. Полная стоимость объекта – 1,5 миллиарда рублей. Специалисты уверены: качество дорожного полотна нового объекта сопоставимо с лучшими зарубежными аналогами.

В церемонии открытия путе­провода приняли участие губернатор Николай Любимов, руководитель федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов. Николай Любимов вручил благодарности губернатора сотрудникам предприятия, внесшим значительный вклад в создание объекта.