Строгий спрос

О поручениях губернатора Николая Любимова

Губернатор Николай Любимов на выездном заседании регионального правительства, которое он провел в рамках рабочей поездки в Шацкий район, дал руководителям центральных исполнительных органов власти и муниципальных образований ряд поручений и заслушал отчет об исполнении данных ранее.

Электроника и управление

Губернатор поручил усилить работу по переходу органов власти всех уровней на электронный документооборот и предусмотреть на реализацию необходимых мероприятий финансирование в бюджете на следующий год. По его словам, в настоящее время этим активно занимаются региональные министерства и ведомства, параллельно необходимо формировать соответствующие технические возможности в районах Рязанской области, чтобы взаимодействие местных администраций с органами госвласти было максимально эффективным. «Такую работу надо проводить везде. Это шаг вперед в оперативной передаче и обмене информацией», – сказал Николай Любимов. Глава региона подчеркнул, что в целом по цифровой тематике следует вести более активную работу, в том числе предусматривать средства на укрепление инфраструктуры в муниципальных образованиях, позволяющей обеспечить качественную и бесперебойную работу сети Интернет. «Все районы области должны иметь нормальную связь, чтобы без сбоев передавать нужные данные в тех объемах, в которых мы сейчас совместно работаем», – сказал Николай Любимов. Губернатор отметил важность перехода на электронный документооборот: «В Рязанской области есть все возможности, чтобы работать в рамках федерального проекта по цифровой экономике. Нам необходимо иметь соответствующую инфраструктуру и уже сейчас заниматься ее созданием».

Вместе с тем глава региона обратил внимание на то, что необходимо продолжить создание интернет-ресурса, способствующего укреплению обратной связи с жителями региона. Николай Любимов отметил, что сайт должен обеспечить возможность людям обратиться с жалобой, выразить свои предложения, получить ответ на интересующий вопрос, а также участвовать в решении вопросов местного или регионального значения.

И государство, и частники

Еще одно поручение Николая Любимова касается планов региона на 2018 год по строительству спортивных объектов. В частности, губернатор поручил заместителю председателя правительства области Олегу Булекову в месячный срок выработать и представить на рассмотрение механизмы государственно-частного партнерства, которые позволят выстроить эффективное взаимодействие с инвесторами в этом направлении на оптимальных, взаимовыгодных условиях. По словам Николая Любимова, федеральная финансовая поддержка ограничена и необходимо активно использовать возможности государственно-частного партнерства, чтобы строить объекты, в которых нуждаются люди.

Эффективны ли расходы?

Николай Любимов отметил, что в ходе рабочей поездки в Шацкий район был выявлен ряд проблемных вопросов, которые характерны для других муниципальных образований области. В частности, глава региона поручил областному министерству транспорта и автомобильных дорог провести тщательный анализ работы автоматизированной системы весового контроля транспортных средств на рязанских автодорогах. По его словам, практика показала, что не все созданные пункты размещены эффективно. В частности, в Шацком районе большегрузы-нарушители успешно объезжают весовой контроль по другим дорогам регионального и муниципального значения. «Анализ работы системы весового контроля в регионе надо провести совместно с главами районов», – сказал Николай Любимов.

Кроме того, губернатор поручил проработать вопрос о возможности разработки преференций для тех предприятий, которые занимаются глубокой переработкой древесины или сельскохозяйственной продукции на территории Рязанской области. Соответствующее поручение дано заместителю председателя правительства Виталию Артемову.

Министру транспорта и автомобильных дорог области совместно с главой администрации г. Рязани губернатор поручил в кратчайшие сроки завершить работу по ремонту дорожного покрытия во дворах жилых домов, которая ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отметил Николай Любимов, на сегодняшний день 20% плановых объектов еще не сделаны. Глава региона подчеркнул, что соблюдение установленных сроков по программе является гарантом получения федерального финансирования в следующем году.

Министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец проинформировал о том, что в ведомстве создана комиссия по контролю за своевременной выплатой зарплат работникам на предприятиях и в организациях региона, в том числе тех, которые в настоящее время испытывают финансовые сложности. В ее состав входят представители территориальных органов федеральных органов власти, областной прокуратуры, следственного управления Следственного комитета. По словам министра, в результате работы комиссии, в частности, наложен запрет на продажу имущества и земель, принадлежащих санаторию «Сосновый бор». Валерий Емец доложил также о проблемной ситуации с заработной платой, сложившейся на маслосырзаводе в р.п. Елатьма и Шацком мясокомбинате. Губернатор Николай Любимов дал поручение принять необходимые меры с тем, чтобы задолженность по зар­плате была полностью выплачена сотрудникам этих учреждений. Кроме того, глава региона поручил заняться поиском подходящего инвестора для шацкого мясоперерабатывающего предприятия.

Плюс благоустройство

Губернатор Николай Любимов поручил также руководителям профильных министерств совместно с муниципалитетами обсудить и сформировать предложения в проект областного бюджета на 2018 год и среднесрочную перспективу об увеличении суммы средств, предоставляемых местным бюджетам в качестве поддержки на выполнение расходных обязательств по благоустройству населенных пунктов. В ходе заседания правительства области такую просьбу озвучил глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков. Губернатор отметил, что в муниципальных образованиях вопросами благоустройства стали заниматься гораздо активнее. «Чем больше будет выделяться на эти цели средств, тем больше можно будет привести в порядок улиц, дорог, скверов. Люди всегда положительно воспринимают такие перемены», – сказал Николай Любимов.