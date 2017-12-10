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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Зарплаты и траты

00:01 / Общество
Оплату труда бюджетников и плату за капремонт обсуждали в областной Думе

На очередном заседании регионального парламента, которое провел первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырев, депутаты рассмотрели ряд социально значимых вопросов.

Парламентарии одобрили изменения в областной бюджет, согласно которым 547,5 млн. рублей ранее зарезервированных средств направляются на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ. В их числе – средства для повышения оплаты труда работников в сфере здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, образования, в том числе дошкольного образования и дополнительного образования детей.

Как пояснила министр финансов региона Марина Наумова, с учетом первого транша на сегодняшний день на выплату зарплат бюджетникам в регионе направлено 1 млрд. 160,5 млн. рублей. «Еще осталась небольшая сумма, около 200 миллионов рублей, которая будет распределена до конца текущего года, потому что объем средств у нас зависит от показателя по среднему доходу от трудовой деятельности, который ежеквартально дает статистика», – добавила Марина Наумова.

Скорректированы также основные параметры бюджета текущего года: доходная и расходная части увеличены на 201,6 млн. рублей. Это целевые средства, поступившие из федерального бюджета, которые пойдут в основном в сферы здравоохранения и соцзащиты. В их числе 150 млн. рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани.

Внесены изменения в областной закон о межбюджетных отношениях. Теперь при распределении отчислений в местные бюджеты от акцизов на топливо будут учитываться виды покрытий автомобильных дорог. Для дорог с асфальтобетонным покрытием установлен коэффициент 1,5, для дорог из щебня и гравия – 1, для дорог без твердого покрытия – 0,5. Новый подход был предложен группой депутатов облдумы. По словам председателя комитета по бюджету и налогам Михаила Агапкина, это позволит более рационально распределять бюджетные деньги на дороги.

Обсуждался также минимальный размер платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь его в регионе будут пересматривать ежегодно в срок до 1 декабря, тогда как ранее был предусмотрен трехлетний период. По­правки в соответствующий областной закон внесены согласно рекомендациям Минстроя России.

Изменился состав депутатского корпуса областной Думы: заксобрание покинул избранный от партии «Единая Россия» Александр Калашников. Решение о досрочном прекращении полномочий принято на основании заявления депутата. Отвечая на вопрос о причинах, Александр Калашников подчеркнул, что его решение добровольное. «Есть регламент, все процедуры соблюдены. Если кто-то складывает полномочия, кто-то на его место заходит. В ближайшее время вы увидите, что тот человек, который зайдет, я считаю, более достоин, и те возможности, которые у него есть, послужат на благо нашего любимого региона», – сказал Александр Калашников.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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