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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Приступить к обсуждению

00:01 / Общество
Проект «Зеленого пояса» вокруг Рязани рассмотрели в Общественной палате области

На расширенном заседании совета Общественной палаты Рязанской области рассмотрели этот проект потому, что в соответствии с федеральным законом, вступившим в силу в этом году, участие региональных общественных палат в процедуре принятия решения о создании «зеленого пояса» обязательно.

Закон предусматривает создание лесопарковых «зеленых поясов», то есть «зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности». В «зеленый пояс» могут включаться «территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему».

Соответствующее решение может принимать законодательный орган власти субъекта РФ, если «зеленый пояс» создается на территории одного субъекта РФ. Идея о создании «зеленого пояса» вокруг крупных городов принадлежит Общероссийскому народному фронту (ОНФ). Поэтому в обсуждении проекта «зеленого пояса», подготовленного на общественных началах опытным картографом В.А. Вековищевым совместно с природоохранными общественными организациями, приняли участие глава исполкома ОНФ в Рязанской области Е. Зызин, другие представители организации.

В заседании расширенного заседания совета Общественной палаты приняли участие представители природоохранных министерств и ведомств региона, администрации г. Рязани, природоохранных общественных организаций.

На заседании выступили председатель Общественной палаты Н. Гришина, председатель комиссии по экологии, охране окружающей среды и природопользованию Общественной палаты Н. Бодягин, председатель совета РОО «Экологический Рязанский Альянс» Е. Рыбаков, автор проекта В. Вековищев, и.о. заместителя главы администрации г. Рязани В. Луканцов, члены Общественной палаты Рязанской области.

Сложность поставленной задачи по подготовке проекта «зеленого пояса» вокруг Рязани заключается в том, что закон не дает критериев, по которым те или иные территории должны включаться в зону «зеленых поясов», не наработан еще опыт по их созданию как на федеральном уровне, так и в регионах. Так что создателям проекта пришлось проделать огромную, по существу «пионерскую», работу по сбору информации из различных источников, наложению ее на карты, обоснованию включения именно данных территорий в «зеленый пояс».

Документ нужно обсуждать, дорабатывать. Для этого он и создан. К обсуждению должны подключиться представители тех муниципальных образований, чьи территории вошли в 30-километровую зону «зеленого пояса» для Рязани: г. Рязани, Рязанского и Рыбновского районов.

На расширенном заседании совета Общественной палаты региона решили направить проект «зеленого пояса» вокруг Рязани для рассмотрения правительству области, администрации г. Рязани, администрациям этих муниципалитетов.

До 13 ноября 2017 года основные положения проекта обсудят общественные объединения Рязанской области и представят в Общественную палату свои замечания и предложения. Решено провести общественные слушания по этому поводу.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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