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Выпуск № 179 (5466)
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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Активное поколение

00:01 / Общество
Именно такими хотим мы видеть тех, кто вступил в пенсионный возраст

Заседание «круглого стола» на тему «Активному поколению – активная жизнь» прошло в областной библиотеке имени Горького. Инициатором его проведения выступила региональная общественная организация «Экологический Рязанский Альянс». На заседании шла речь о реализации проектов, позволяющих людям старшего поколения сохранить уверенность и здоровье, быть полезными обществу и семье, избежать одиночества.

В работе «круглого стола» приняли участие председатель Общественной палаты региона, директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина, и.о. министра социальной защиты населения Денис Боков, исполнительный директор Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков.

По официальным данным, сегодня в России доля населения старше 65 лет составляет 12,9 процента, пенсионного возраста – 23 процента. По прогнозам, к 2020 г. доля пенсионеров в общей численности населения страны увеличится до 26 процентов. Однако для многих людей достижение зрелого возраста не означает утрату интереса к жизни.

– В последние годы продолжительность жизни значительно возросла, в том числе и в рязанском регионе, – сказал Денис Боков. – Область занимает достойное место в ЦФО по обеспечению стационарной формой социального обслуживания. Она также находится в числе лидеров по многим другим показателям, связанным с заботой о старшем поколении.

В Рязанской области реализуется несколько проектов в поддержку пожилых людей. Большую помощь в этом оказывает Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, который организовал конкурс социальных проектов «Активное поколение». Его цель – поддержка и оказание необходимой помощи пожилым людям и вовлечение их в активную общественную деятельность.

Опытом работы в реализации проектов поделились работники комплексных центров социального обслуживания населения из Рязани, Сапожка, Кадома, директор Рязанского геронтологического центра им. П.А. Мальшина и другие. Например, директор Кадомского комплексного центра социального обслуживания населения Надежда Дергунова рассказала о проекте «Ветеранский дворик». В Сапожке находит поддержку проект «Райский сад», а в Рязанском комплексном центре – «Праздник на дом для пожилых людей». В каждом выступлении звучало, что, помогая пожилым людям, мы сами себя готовим стареть красиво, с неугасающей любовью к жизни.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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