Для связи с заграницей

Рязанцев бесплатно обучают экспортной деятельности

Рязанский центр поддержки экспорта (ЦПЭ) продолжает реализацию образовательных проектов. В Москве прошло обучение региональных тренеров в рамках программы Образовательного проекта АО «Российский Экспортный Центр» по курсам «Документационное обеспечение экспортной деятельности» и «Таможенное оформление экспортных операций», где повысили квалификацию и представители рязанского ЦПЭ. В октябре и ноябре 2017 года в Рязани пройдут образовательные мероприятия, где местные предприниматели, заинтересованные в выходе на зарубежные рынки, смогут обучиться основам оформления документов и сопровождения внешнеэкономической деятельности с учетом специфики интересующих стран, изучат правила и особенности таможенного оформления экспортных операций. Полученная информация поможет минимизировать ошибки при оформлении сделок и избежать возможных штрафов и серьезных финансовых затрат вследствие задержек груза.

Подготовлено по материалам сайта mineconom.ryazangov.ru