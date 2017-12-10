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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Для связи с заграницей

00:01 / Общество
Рязанцев бесплатно обучают экспортной деятельности

Рязанский центр поддержки экспорта (ЦПЭ) продолжает реализацию образовательных проектов. В Москве прошло обучение региональных тренеров в рамках программы Образовательного проекта АО «Российский Экспортный Центр» по курсам «Документационное обеспечение экспортной деятельности» и «Таможенное оформление экспортных операций», где повысили квалификацию и представители рязанского ЦПЭ. В октябре и ноябре 2017 года в Рязани пройдут образовательные мероприятия, где местные предприниматели, заинтересованные в выходе на зарубежные рынки, смогут обучиться основам оформления документов и сопровождения внешнеэкономической деятельности с учетом специфики интересующих стран, изучат правила и особенности таможенного оформления экспортных операций. Полученная информация поможет минимизировать ошибки при оформлении сделок и избежать возможных штрафов и серьезных финансовых затрат вследствие задержек груза.

Подготовлено по материалам сайта mineconom.ryazangov.ru

 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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