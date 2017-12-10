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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Хорошее подспорье

00:01 / Общество
В Рязани вновь прошла акция «Продукты в помощь маме»
Автор фото: Ольга Драган | Хорошее подспорье
Фото автора.

В комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдавались наборы из молочных продуктов (творожки, йогурты, молочные десерты, сметана). Состав наименований варьировался в зависимости от количества детей в семье и их возраста. Акция «Продукты в помощь маме» стала уже традиционной и проводится один раз в три недели.

Как рассказал министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец, на этот раз продуктовые наборы получили более шестисот восьмидесяти семей, проживающих в областном центре.

Напомним, акция «Продукты в помощь маме» инициирована российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь». Он напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов, совместно с Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка.

По словам Валерия Емеца, в настоящее время ведутся переговоры с фондом «Русь» и другими благотворителями о возможности расширить акцию и распространить ее в том числе и на жителей районов области.

Наталья Смагина регулярно приходит за продуктами, которые выдаются в центре «Семья» в рамках акции «Продукты в помощь маме». «Сейчас я воспитываю одна троих дочерей, – сказала женщина. – Тяжело бывает, поэтому такая поддержка для нас – хорошее подспорье».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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