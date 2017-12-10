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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Заметили и отметили

00:01 / Общество
Региональная власть поддерживает талантливую, активную молодежь
Автор фото: Александр Королев | Заметили и отметили
Фото: Александр Королев.

Они полны планов и мыслей, готовы менять мир вокруг себя, заражать других своими смелыми идеями. Они – это лучшие студенты и курсанты Рязанской области. Вчера эти юноши и девушки были отмечены именными стипендиями губернатора. Торжественная церемония состоялась в правительстве области.

Обладателями губернаторских стипендий стали более полусотни человек – студенты и курсанты рязанских вузов и ссузов. Это будущие инженеры, спасатели, врачи, педагоги, управленцы, труженики агропромышленного комплекса. Сорока студентам назначена ежемесячная стипендия в размере тысячи рублей, 15 человек получили поощрение в виде единовременной выплаты в размере трех тысяч рублей. Стипендиаты – это отличники учебы, они активно участвуют в научной, общественной и спортивной жизни. Многие из них отличились на региональных и всероссийских олимпиадах, стали лидерами студенческого самоуправления, влились в ряды волонтеров.

Студентка Рязанского радиотехнического университета Лилия Горохова в свободное от учебы время преподает в робошколе; обучает самых маленьких ее воспитанников программированию, механике, конструированию. По мнению Лилии Гороховой, занятия робототехникой должны быть доступны не только в областном центре, но и в районах области. Для этого студентка разработала специальный проект, который предполагает развитие выездной и дистанционной работы робошколы.

– Воплотить в жизнь этот проект, я считаю, вполне реально. Робототехника – сегодня очень востребованное направление, и молодежи из районов области оно должно быть тоже интересно, – уверена Лилия Горохова.

Именные стипендии и свидетельства ребятам вручил губернатор Николай Любимов.

Обращаясь к стипендиатам и их наставникам, глава региона сказал, что инициативные, умеющие современно мыслить, перспективные молодые люди востребованы сегодня в самых разных отраслях экономики и социальной сферы Рязанской области. Николай Любимов выразил надежду, что ребята свяжут свою дальнейшую судьбу с Рязанской областью, смогут именно здесь реализовать себя в полной мере.

– Мы обязательно будем стараться поддерживать в рязанском регионе лучших студентов и курсантов, а впоследствии – молодых специалистов. Создание достойных условий для жизни и работы молодежи остается одной из наших приоритетных задач, – подчеркнул Николай Любимов.

Николай Любимов,
губернатор Рязанской области:

– Именные стипендии губернатора каждый из вас заслужил по праву – упорным трудом, отличными результатами в учебе и творческими достижениями. Вы демонстрируете свою гражданскую позицию и в полной мере проявляете лидерские качества в общественной жизни. Мы гордимся такими людьми. Задел, который создается вами сегодня, дает возможность стать успешными завтра.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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