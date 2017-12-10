Вернулся в родной Михайлов

боец Александр Стручев, погибший осенью 1941 года в Смоленской области

До весны 2017 года Александр Семенович считался без вести пропавшим, а 29 апреля, во время проведения «Вахты Памяти», его останки обнаружили члены поискового отряда «Вымпел-поиск» МГУ имени М.В. Ломоносова. Поисковики связались с администрацией Михайловского района, а власти оповестили родственников. Таким образом многомиллионный список пропавших без вести за годы Великой Отечественной войны стал короче на одну фамилию.

Останки Александра Стручева решили захоронить в Михайлове, на мемориале «Черная гора». Здесь покоятся бойцы 10-й армии Филиппа Ивановича Голикова, погибшие при освобождении Михайлова от фашистов в ночь с 6 на 7 декабря 1941 года. На торжества пригласили родственников Александра Семеновича Стручева – племянниц Татьяну Берлизову из Москвы и Веру Павлову из Рязани.

– Поисковики делают очень нужную работу, – говорит Татьяна Берлизова. – Они возвращают людям память. Великое дело – теперь нам есть куда прийти и поклониться родному человеку. Теперь мы сможем рассказать внукам, как воевал их дедушка и за что он погиб.

На месте боя среди останков поисковики нашли (редкостная удача) и медальон, из которого узнали, что погибший в боях под Ельней осенью 1941 года – Александр Семенович Стручев, уроженец Михайловского района Рязанской области. Он окончил краткосрочные курсы командиров при Рязанском пехотном училище, был командиром пулеметного взвода и погиб в 20 лет.

– Лейтенант Александр Стручев проходил службу в 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения города Москвы, – рассказывает председатель международной общественной организации «Вымпел» и командир поискового отряда «Вымпел-поиск» Игорь Находкин. – Мы по этой дивизии ведем поиск уже третий год. В ее составе воевали, в основном, студенты и представители интеллигенции Москвы. Все бойцы дивизии погибли в один день, 4 октября 1941 года. Рядом с командиром взвода Александром Стручевым за год до этого мы нашли его подчиненных, шестнадцатилетних пулеметчиков, двух Викторов – Шиманова и Вольнова. Ребята, которые только начинали жить, погибли на боевых позициях. Дивизия вступила в бой буквально «с колес», сразу после 50-километрового марша.

Поисковики отряда «Вымпел-поиск» связались с администрацией Михайловского района и сообщили о своей находке. Таким образом, родственники бойца – Татьяна Берлизова из Москвы и Вера Павлова и Надежда Золотова из Рязани, Галина Алиева из Рыбновского района – узнали о том, что их герой погиб за Родину и теперь не числится в списках без вести пропавших. Узнали об этом и михайловские школьники – кадеты всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», которых пригласили на торжества.

– Мы, молодое поколение, будем всегда благодарны тем, кого с нами нет, но благодаря кому мы живем, – говорит исполняющая обязанности министра по делам территорий и информационной политике правительства Рязанской области Анна Рослякова. – Мне сегодня приятно видеть здесь много молодых людей. Это говорит о том, что память жива и мы правильно воспитываем нашу молодежь. Мы благодарны молодым ребятам, волонтерам, членам поисковых отрядов, которые возвращают на Родину своих героев.

К молодежи на митинге обратились глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров, председатель Рязанской областной организации ветеранов Николай Ткач, председатель Михайловского районного общества ветеранов Владислав Москвитин, ветеран боевых действий, член районного общества «Боевое братство» Олег Евин.

В братской могиле на мемориале «Черная гора» теперь появилась могила с именем Александра Семеновича Стручева.

– Она открывает аллею погибших за Родину, которую мы здесь проложим, – говорит Владислав Иванович Москвитин. – Думаю, что наш земляк Александр Семенович Стручев – не последний, кто найден на поле боя и из безвестности вернулся домой.