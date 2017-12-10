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Выпуск № 179 (5466)
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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СКОПИН. В районе продолжают облагораживать парк Победы, разбитый в селе Успенском в 2015 году. Вот уже несколько лет сотрудники администрации ухаживают за молодыми деревцами, подсаживая новые, убирают мусор и очищают пруд, прилегающий к парку. На месте отдыха уже были заасфальтированы дорожки, установлены мусорные баки и лавочки.

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В рабочем поселке Побединка начат ремонт дороги на улице Молодежной. На участке длиной 600 метров в настоящее время ведется уборка мусора и расширение трассы. Кроме того, по муниципальному контракту с «Рязаньавтодором» предусмотрено выполнение работ на подъезде к поселку Отрада протяженностью 830 метров. Работы будут произведены до конца ноября этого года.

САСОВО. Веселые старты для учащихся 2-3 классов городских школ под названием «Рюкзак здоровья» были организованы физкультурно-спортивным клубом «Кристалл». Участники соревновались в конкурсах на ловкость, быстроту, сообразительность и внимательность. В итоге победу одержала команда «Мы» из средней школы № 3.

РЯЖСК. В Ряжском психоневрологическом интернате состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 90-летия учреждения. В собрании приняли участие и.о. министра социальной защиты населения области Д.А. Боков, глава района В.П. Чадин, глава райадминистрации А.В. Насонов, руководитель общественной приемной Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Л.П. Бугоркова. Сотрудники интерната получили региональные и муниципальные награды.

ШИЛОВО. Сотрудники Ерахтурского лесничества провели уборку на территории памятника природы «Озеро Ерхинка». Это не только привлекательное для туристов место, но и среда обитания редких видов растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области. Например, здесь встречаются русская выхухоль, ондатра, разнообразная водоплавающая дичь. Кроме того, сотрудники лесничества очистили от мусора более 10 километров лесных дорог и обустроили 8 мест отдыха.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 179 (5466) от 12 октября 2017 года
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