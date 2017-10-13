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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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С берегов Рюминского пруда рязанцы собрали более 50 мешков мусора

09:00 / Экология
С берегов Рюминского пруда рязанцы собрали более 50 мешков мусора

11 октября в Центральном парке культуры и отдыха состоялась экологическая акция-квест «Чистые парки Рязани» с уборкой прибрежной полосы Рюминского пруда. По данным управления благоустройства, выступившем соорганизатором акции, участники собрали более 50 мешков мусора.

Акция-квест была инициирована студентами РГУ им. Есенина, РГМУ им. Павлова, РГАТУ им. Костычева, а также Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Помимо студентов ВУЗов в акции приняли участие сотрудники предприятий и организаций областного центра и жители Рязани.

Были проведены работы по уборке парка, составлен план-схема расположения мусорных контейнеров, а также проведен тематический социологический опрос среди горожан.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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