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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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В одном из районов Рязани прорвало трубопровод

10:06 / Актуально
Жители 22 домов остались без воды

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 08.05 поступило сообщение об отключении водоснабжения в Рязани. По предварительной информации в результате порыва на междомовом трубопроводе по ул. Тимакова у дома № 22 к. 1, произошло нарушение холодного и горячего водоснабжения. В зону отключения попали 22 жилых дома. В настоящее время на улицах Тимакова д. 20 и Советской армии д. 13 организуются пункты раздачи питьевой воды. Для ликвидации аварии привлечена оперативная группа ГУ МЧС России по Рязанской области, а так же группировка сил и средств звена ТП РСЧС.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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