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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Ночью в Рязанской области сгорела баня

10:07 / Происшествия

Информация о пожаре в селе Устье Сасовского района поступила на пульт дежурного «01» сегодня в 00.33, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сгорела деревянная баня, люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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