Информация о пожаре в селе Устье Сасовского района поступила на пульт дежурного «01» сегодня в 00.33, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сгорела деревянная баня, люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.
Ночью в Рязанской области сгорела баня
10:07 12.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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