Ночью в Рязанской области сгорела баня

Информация о пожаре в селе Устье Сасовского района поступила на пульт дежурного «01» сегодня в 00.33, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сгорела деревянная баня, люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.