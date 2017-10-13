В Рязанской области столкнулись три автомобиля

Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 21.57 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на автодороге Рязань-Ефремов у села Незнаново Кораблинского района. По уточненной информации здесь автомобиль «Тойота» и грузовики «Freightliner», и «КамАЗ». В ДТП пострадал человек. На ликвидацию последствий автоаварии выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.