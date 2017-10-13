Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 21.57 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на автодороге Рязань-Ефремов у села Незнаново Кораблинского района. По уточненной информации здесь автомобиль «Тойота» и грузовики «Freightliner», и «КамАЗ». В ДТП пострадал человек. На ликвидацию последствий автоаварии выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области столкнулись три автомобиля
10:07 12.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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