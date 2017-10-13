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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Последствия порыва трубопровода холодного водоснабжения на улице Тимакова в Рязани планируют устранить сегодня до вечера

10:08 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня в результате порыва трубопровода холодного водоснабжения в районе дома №22 корп. 1 по улице Тимакова с 06.00 прекращена подача холодной и горячей воды по ряду объектов жилого фонда. По предварительной оценке специалистов, работы по ликвидации последствий аварии планируется устранить сегодня до 17.00. Для жителей микрорайона организован подвоз технической воды.

В частности, точки подвоза технической воды для нужд жителей домов, попавших в зону отключения, организован в районе дома №20 по улице Тимакова и дома №13 по улице Советской Армии.

На время ремонтных работ на трубопроводе подача холодной воды прекращена по следующим адресам:

- ул. Советской Армии д. 11, 13, 15, 17, 17 корп. 1;

- ул. Новоселов, д. 16, 16 а, 24 корп. 1;

- ул. Тимакова д. 18 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 26, 30.

Подача горячего водоснабжения приостановлена по адресам:

- ул. Советской Армии д. 11, 13, 15, 17, 17 корп. 1;

- ул. Новоселов, д. 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24 корп. 1;

- ул. Тимакова д. 18, 18 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 26, 28, 28 корп. 1.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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