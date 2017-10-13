Последствия порыва трубопровода холодного водоснабжения на улице Тимакова в Рязани планируют устранить сегодня до вечера

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня в результате порыва трубопровода холодного водоснабжения в районе дома №22 корп. 1 по улице Тимакова с 06.00 прекращена подача холодной и горячей воды по ряду объектов жилого фонда. По предварительной оценке специалистов, работы по ликвидации последствий аварии планируется устранить сегодня до 17.00. Для жителей микрорайона организован подвоз технической воды.

В частности, точки подвоза технической воды для нужд жителей домов, попавших в зону отключения, организован в районе дома №20 по улице Тимакова и дома №13 по улице Советской Армии.

На время ремонтных работ на трубопроводе подача холодной воды прекращена по следующим адресам:

- ул. Советской Армии д. 11, 13, 15, 17, 17 корп. 1;

- ул. Новоселов, д. 16, 16 а, 24 корп. 1;

- ул. Тимакова д. 18 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 26, 30.

Подача горячего водоснабжения приостановлена по адресам:

- ул. Советской Армии д. 11, 13, 15, 17, 17 корп. 1;

- ул. Новоселов, д. 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24 корп. 1;

- ул. Тимакова д. 18, 18 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 26, 28, 28 корп. 1.