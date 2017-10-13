В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина пройдет фестиваль науки «РГУ.science»

Как сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма, с 13 по 14 октября в РГУ имени С.А. Есенина пройдет фестиваль науки «РГУ.science». В рамках фестивалядля участников проведут игры-экскурсии, тесты, химические и физические эксперименты, научные шоу, научно-популярные лекции, мастер-классы. Будут работать творческие мастерские, мультимедийные инсталляции, интерактивные выставки.

Рязанская областная библиотека им. Горького представит на фестивале мастер-класс по поиску качественной информации в Интернете, видеопрезентацию «Человек и изобретения», из которой участники узнают об истории возникновения и развития средств передвижения и истории происхождения самых обыкновенных вещей: часов, расчески, шариковой ручки, пуговицы, мыла и др. Сотрудники библиотеки проведут тематические лекции.

Принять участие в фестивале может любой желающий. Место проведения: г. Рязань, ул. Свободы, д. 46.

Время работы: с 10.00 до 17.00.