Рязанку осудят за продажу радиомикрофонов с передатчиками

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы областного центра. Женщину обвиняют в незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемая незаконно приобрела два радиомикрофона с передатчиками стандарта сотовой связи, которые предназначены для негласного получения акустической информации. Женщина намеревалась продать их по более высокой цене. Разместив соответствующее предложение о продаже спецсредств на одном из сайтов в сети интернет, рязанка нашла покупателей, которым в октябре прошлого и январе этого года отправила по почте радиопередатчики, получив за них денежные средства.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала вину и раскаялась.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Октябрьского района г. Рязани обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Покупатели технических средств, предназначенных для негласного получения информации, также привлечены к уголовной ответственности по ст. 138.1 УК РФ.