На Ряжском шоссе в Рязани произошло ДТП

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 09.50 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на пересечении Ряжского шоссе и федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». По уточненной информации столкнулись автомобили «Киа-Рио» и «ГАЗ-3221». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы, 1 спасательный автомобиль, 5 человек аварийно-спасательной службы области.