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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Рязанские школьники больше узнают о героях

11:49 / Общество

В рамках Всероссийского конкурса на лучший детский и юношеский военно-патриотический туристический маршрут в рязанской школе №10, известной единственным в городе инклюзивным военно-патриотическим клубом «Десантное братство», состоялся открытый урок военной истории. Провел его известный рязанский краевед Арсен Бабурин, который рассказал детям о некоторых рязанцах, еще мало известных героях Великой Отечественной войны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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