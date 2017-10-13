Рязанские школьники больше узнают о героях

В рамках Всероссийского конкурса на лучший детский и юношеский военно-патриотический туристический маршрут в рязанской школе №10, известной единственным в городе инклюзивным военно-патриотическим клубом «Десантное братство», состоялся открытый урок военной истории. Провел его известный рязанский краевед Арсен Бабурин, который рассказал детям о некоторых рязанцах, еще мало известных героях Великой Отечественной войны.