лизинг
07:08 МСК
Пятница
13 / 10 / 2017
Выпуск № 180 (5467)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
189

1229 вопросов поступило от рязанцев к моменту начала «прямой линии» с Николаем Любимовым

13:01 / Власть

Вопросы поступали заранее по электронной почте, по телефону, через мессенджер Whatsapp. Из 1229 поступивших вопросов 540 писем по электронной почте, 463 голосовых сообщения, 226 текстовых сообщений.

«Прямая линия» с губернатором стартовала сегодня, в 13.00, в прямом эфире телеканала ТКР. Николай Любимов ответит на вопросы, которые задают ему жители области. Диалог губернатора с рязанцами в таком формате проходит впервые, по инициативе самого Николая Любимова.

Вопросы, поступающие от рязанцев на электронные адреса редакций, главе региона задают представители ведущих СМИ региона. Они расположились в колл-центре, находящемся в соседней студии. Это директор издательства «Пресса» Александр Анитов, корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова, главный редактор газеты «Мещерская сторона» Екатерина Сенина, главный редактор сайта RZN.info Наталья Смольянинова.

Свой вопрос главе региона можно задать и напрямую, позвонив непосредственно в прямой эфир по телефону: 27-08-78 до 14.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Депутат Рязанской облдумы сложил полномочия

Губернатор Николай Любимов: «В Рязанской области есть все возможности, чтобы работать в рамках федерального проекта по цифровой экономике»

Практика проведения выездных заседаний правительства Рязанской области продолжится

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:06
В Рязани осудят убийцу
17:59
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в Рязанской области проверили условия проживания осужденных, ожидающих исполнения наказания
17:53
48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир
17:49
В Новомичуринске Рязанской области работал цех по производству контрафактного алкоголя
17:46
В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы