1229 вопросов поступило от рязанцев к моменту начала «прямой линии» с Николаем Любимовым

Вопросы поступали заранее по электронной почте, по телефону, через мессенджер Whatsapp. Из 1229 поступивших вопросов 540 писем по электронной почте, 463 голосовых сообщения, 226 текстовых сообщений.

«Прямая линия» с губернатором стартовала сегодня, в 13.00, в прямом эфире телеканала ТКР. Николай Любимов ответит на вопросы, которые задают ему жители области. Диалог губернатора с рязанцами в таком формате проходит впервые, по инициативе самого Николая Любимова.

Вопросы, поступающие от рязанцев на электронные адреса редакций, главе региона задают представители ведущих СМИ региона. Они расположились в колл-центре, находящемся в соседней студии. Это директор издательства «Пресса» Александр Анитов, корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова, главный редактор газеты «Мещерская сторона» Екатерина Сенина, главный редактор сайта RZN.info Наталья Смольянинова.

Свой вопрос главе региона можно задать и напрямую, позвонив непосредственно в прямой эфир по телефону: 27-08-78 до 14.00.