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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Николай Любимов обещал помочь с ремонтом Панферовского переулка в Рязани

13:14 / Власть

Одна из самых популярных тем обращений рязанцев на «прямую линию» с губернатором Николаем Любимовым, которая проходит сейчас в прямом эфире телеканала ТКР, дорожная.

Жительница одного из домов на Касимовском шоссе Оксана Линева попросила у главы региона помощи в ремонте Панферовского переулка в микрорайоне Кальное. Для некоторых домов этот переулок – единственный путь проезда. С наступлением непогоды проехать к домам невозможно.

Губернатор отметил, что для него непонятно, почему при ремонте дороги этот участок дороги выпал из поля зрения как проектировщиков, так и дорожных бригад. «Мы должны будем этот участок отремонтировать, стоимость – порядка миллиона рублей, но это не те деньги, чтобы их экономить», – сказал Николай Любимов. Он заверил, что в 2018 году этот участок обязательно будет отремонтирован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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