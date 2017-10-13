Николай Любимов обещал помочь с ремонтом Панферовского переулка в Рязани

Одна из самых популярных тем обращений рязанцев на «прямую линию» с губернатором Николаем Любимовым, которая проходит сейчас в прямом эфире телеканала ТКР, дорожная.

Жительница одного из домов на Касимовском шоссе Оксана Линева попросила у главы региона помощи в ремонте Панферовского переулка в микрорайоне Кальное. Для некоторых домов этот переулок – единственный путь проезда. С наступлением непогоды проехать к домам невозможно.

Губернатор отметил, что для него непонятно, почему при ремонте дороги этот участок дороги выпал из поля зрения как проектировщиков, так и дорожных бригад. «Мы должны будем этот участок отремонтировать, стоимость – порядка миллиона рублей, но это не те деньги, чтобы их экономить», – сказал Николай Любимов. Он заверил, что в 2018 году этот участок обязательно будет отремонтирован.