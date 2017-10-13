В Рязани опрокинулась «Скорая помощь»

Сегодня в 09:45 в городе Рязани на пересечении Ряжского шоссе и автодороги М5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, сообщает сайт УМВД России по области.

По предварительным данным, водитель автомобиль «КИА» не предоставил преимущество проезда автомобилю «Скорой медицинской помощи», двигавшемуся со включенными спецсигналами и звуковыми сигналами, в результате чего произошло столкновение. «Скорая» перевернулась. Затем «КИА» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан».

В результате происшествия травмы получили водитель «КИА», а также женщина, находившаяся в салоне «Скорой помощи». На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.