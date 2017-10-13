Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 9 дорожно-транспортных происшествиях 1 человек погиб. Ещё в 23 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 2580 нарушений правил дорожного движения, задержали 4 водителей в состоянии опьянения.
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 32 ДТП
13:20 12.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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