Рязанцы пожаловались Николаю Любимову на проблемы с освещением улиц

Проблемы освещения подняли в своих обращениях на «прямую линию» с губернатором Николаем Любимовым жители улиц Щедрина, Боголюбова, Костычева, Интернациональной, поселков Элеватор и Строитель. Житель улицы Щедрина, который не назвал себя, оставил такое сообщение на автоответчике: «Страшно ходить. Губернаторы меняются, а ситуация нет».

Глава региона отметил, что проблема имеется на многих улицах Рязани и в целом ряде муниципальных образований области. Что касается Рязани, он напомнил, что в 2014-2015 годах были проведены ремонт и замена светильников в рамках энергосервисного контракта. «То, что проведено, проведено плохо», – признал Любимов. «Нам придется прибегать к дополнительным мерам, пока срок контракта не закончится. Мы будем работать с нашими предприятиями, устанавливать дополнительные светильники так, чтобы на улицах было светлее», – заверил губернатор.