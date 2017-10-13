Рязанцы написали Всероссийский экономический диктант

Диктант для школьников, студентов и представителей других общественных групп организовали Вольное экономическое общество России при участии ведущих ВУЗов Российской Федерации, институтов Российской Академии наук, Российской академии образования, администраций субъектов РФ, Ассоциации молодежных правительств, при поддержке генерального информационного партнера ВЭО России — «ТАСС», АНО «Общественное телевидение России» (ОТР), «Российской газеты», издательского дома «Экономическая газета».

Региональной площадкой выбран Рязанский государственный агротехнологический университет. Во-первых, потому, что в вузе создана и действует одна из старейших в регионе школ по подготовке экономистов. Специалистов подобного профиля для агропромышленного комплекса здесь начали готовить в 1963 году. А еще потому, что декан факультета экономики и менеджмента РГАТУ Галина Бакулина возглавляет региональное отделение Вольного экономического общества России.

По словам Галины Николаевны, диктант написали 110 школьников из Рязани, Рязанского и Пронского районов, а также студенты РГУ, РГАТУ, Академии ФСИН России и Рязанского филиала Московского университета МВД РФ, но приглашения были разосланы всем школам и вузам.

Конкурсантам были предложены тесты-видеоролики, в которых на 25 вопросов давались варианты ответов. Нужно было выбрать правильный и вписать его в специально разработанный бланк. Для студентов разработаны вопросы на знание экономики страны и мировой экономики. От школьников хотят узнать, как они ориентируются в экономической ситуации России. Проверять ответы будут не в регионе, а в Москве. Результаты проверки по номеру отрывного корешка после 25 октября опубликуют на сайте Вольного экономического общества России. Те участники, кто наберет за ответы в сумме более 80 баллов, будут приглашены в Москву для участия в финале Всероссийского экономического диктанта.

По мнению организаторов, диктант способствует повышению уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитию интеллектуального потенциала молодежи, оценке экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.